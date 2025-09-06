नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल व सहयोगियों को तीन-तीन साल का कठोर करावास

सीकर. न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या-2 के न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं मुख्य अभियुक्त के दो सहयोगी अभियुक्तों को पोक्सो कोर्ट ने तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। बलात्कार के बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक अबोध बालिका अपनी पीड़ा किसी को नहीं बता पाई और उसकी जीवन यात्रा असमय ही समाप्त हो गई। परिवार या समाज उसकी आवाज बन पाता तो एक पुष्प विकसित होने से पहले असमय नहीं मुरझाता।