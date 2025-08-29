72 घंटे बाद सहमति पर धरना समाप्त, श्रमिक का हुआ पोस्टमार्टम

विभिन्न राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी व नेता सहित एसएफआई, एनएसयूआई के छात्रनेता भी बुधवार सुबह से पिछले तीन दिन से श्रमिक इरफान अली (32) निवासी लक्ष्मणगढ़ को न्याय दिलाने के लिए श्री कल्याण हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। परिजन, ग्रामीण और नेता श्रमिक इरफान को न्याय दिलाने के लिए डटे रहे। गुरुवार को पुलिस ने मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि मकान मालिक का नाम जानबूझकर हटा दिया गया। शुक्रवार को धरने के दबाव में पुलिस ने मकान मालिक का नाम भी जोड़ा और सही जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं नगर परिषद के अधिकारियों ने वार्ता के दौरान ही निर्माणाधीन बिल्डिंग को सीज करने का नोटिस जारी किया।