खेत में गाय घुसने पर उसे पिकअप से बांध 4 किमी घसीटा, गाय लहूलुहान हुई, आरोपी हिरासत में

- आरोपी व उसके सहयोगियों ने गाय को रस्सी से पिकअप के पीछे बांध घसीटा था, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लिए

2 min read

सीकर

image

Yadvendra Singh Rathore

Oct 14, 2025

सीकर. आपसी विवाद व रंजिश को एक जेरठी गांव के एक युवक ने गाय को पिकअप के बांधकर उसे घसीटकर निकाला। पड़ोसी की गाय खेत में घुसने पर आरोपी चैनसिंह ने नाराजगी जताते हुए गाय को अपनी गाड़ी के बांध इस बेदर्दी से घसीटते हुए उसे गोशाला ले गया। जिससे गाय के पैरों से खून निकलने लग गया और गाय जख्मी हो गई। ग्रामीणों ने पीड़ित विजयसिंह के कहने पर चैनसिंह को काफी बार बुलाया और फाेन किया लेकिन वह नहीं आया। अंत में पीड़ित ने दादिया थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज व वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है।

गाय के पैरों से बहने लगा खून -

दादिया थानाधिकारी बुद्धिप्रसाद ने बताया कि विजय सिंह निवासी जेरठी गांव ने सोमवार को मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि उनकी गाय खेत के पड़ोसी चैनसिंह के खेत में घुस गई थी। इस पर चैनसिंह व उसके जानकार 5 से 7 लोगों ने उसकी गाय को पिकअप गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधा और करीब करीब किलोमीटर तक घसीटकर गोशाला तक ले गए। गाय इस दौरान रास्ते में सड़क पर कई जगह घिसटती हुई गई और उसके आगे के दोनों पैरों से खून बहने लगा। गाय के शरीर पर डामर सड़क से रगड़ने से कई जगह जख्म भी हो गए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही ह।

ग्रामीणों के बुलाने पर नहीं आया आरोपी चैनसिंह -

सारे घटनाक्रम के बारे में पीड़ित विजयसिंह ने ग्रामीणों को अवगत करवाया। ग्रामीणों ने चैनसिंह को बुलाया और इस घटनाक्रम को लेकर बातचीत करने की बात कही। चैनसिंह ग्रामीणों के बुलावे पर गांव के मौजिज लोगों के समक्ष गांव में नहीं आया। अंत में कोई समाधान नहीं होता देखकर थक हारकर पीड़ित विजयसिंह ने दादिया थाना पहुंचकर आरोपी चैनसिंह सहित अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जख्मी गाय का इलाज करवाकर गोशाला में शिफ्ट किया गया

संतों और गो भक्तों में आक्रोश -

श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य लोहार्गल धाम सूर्य पीठ के पीठाधीश्वर महंत अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में गाे भक्तों ने दादिया थाना में उपस्थित होकर गो माता को पिकअप के पीछे बांधकर घसीटने के विरोध में थानाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की है कि गोमाता को गाड़ी के बांधकर घसटीने जैसा अमानवीय व्यवहार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवई की जाए। थानाधिकारी को रिपोर्ट मुकदमा दर्ज कर जल्द कार्रवाई करने की मांग की थी। पीड़ित के शिकायत देने पर मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान गो भक्त विजय सिंह, राहुल मीणा, राहुल माली, धीरज थोरी, पवन मोनू, हेमंत, मुकेश, प्रेम शर्मा, मोहित शर्मा, प्रियांशु, माया, आशीष आदि उपस्थित रहे।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 02:28 pm

Published on:

14 Oct 2025 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / खेत में गाय घुसने पर उसे पिकअप से बांध 4 किमी घसीटा, गाय लहूलुहान हुई, आरोपी हिरासत में

