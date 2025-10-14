खेत में गाय घुसने पर उसे पिकअप से बांध 4 किमी घसीटा, गाय लहूलुहान हुई, आरोपी हिरासत में

सीकर. आपसी विवाद व रंजिश को एक जेरठी गांव के एक युवक ने गाय को पिकअप के बांधकर उसे घसीटकर निकाला। पड़ोसी की गाय खेत में घुसने पर आरोपी चैनसिंह ने नाराजगी जताते हुए गाय को अपनी गाड़ी के बांध इस बेदर्दी से घसीटते हुए उसे गोशाला ले गया। जिससे गाय के पैरों से खून निकलने लग गया और गाय जख्मी हो गई। ग्रामीणों ने पीड़ित विजयसिंह के कहने पर चैनसिंह को काफी बार बुलाया और फाेन किया लेकिन वह नहीं आया। अंत में पीड़ित ने दादिया थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज व वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है।