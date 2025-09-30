चार साल की अबोध से बलात्कार, खुद की आबरू बचाती रही पुलिस

प्रतीकात्मक तस्वीर
सीकर. सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में एक चार साल की अबोध बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची की हालत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित मासूम बच्ची के पिता ने नाबालिग के खिलाफ पोक्सो की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। हैवानियत भरे इस घटनाक्रम के बाद भी संबंधित सीओ और थानाधिकारी सहित समस्त पुलिस अधिकारी दो दिन से पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालते रहे। पुलिस अधिकारी अपनी आबरू बचाते रहे। राजस्थान पत्रिका ने इस घटनाक्रम को लेकर संबंधित डीएसपी ने घटनाक्रम ही नहीं बताया और थानाधिकारी ने फोन तक नहीं उठाए। पुलिस अधिकारी इतने गंभीर घटनाक्रम को लेकर बिलकुल भी गंभीर नहीं है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम को जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक चार साल की अबोध बच्ची के साथ एक नाबालिग ने बलात्कार किया। पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया है। डीएसपी और थानाधिकारी सोमवार सुबह घटना स्थल पहुंचे। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने सारे साक्ष्य जुटाए हैं। मासूम के साथ जघन्य घटना को लेकर आसपास के क्षेत्र के लोगों ने उग्र आक्रोश जताया है। मासूम बच्ची अस्पताल में भर्ती है।
पुलिस ने बताया कि रविवार शाम को मासूम के परिवार के लोग बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। मासूम की मां ने बच्ची से बड़े प्यार से उससे पूछा तो उसने नाबालिग का नाम लिया और कुछ बात बताई। हॉस्पिटल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बच्ची का इलाज शुरू किया और तुरंत पिता व परिवार के अन्य लोगों को बताया कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, इस मामले को लेकर आप थाना में जाओ। इस पर मासूम के पिता ने थाना पहुंचकर सारा घटनाक्रम बताया और मामला दर्ज करवाया।
