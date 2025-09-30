चार साल की अबोध से बलात्कार, खुद की आबरू बचाती रही पुलिस

सीकर. सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में एक चार साल की अबोध बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची की हालत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित मासूम बच्ची के पिता ने नाबालिग के खिलाफ पोक्सो की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। हैवानियत भरे इस घटनाक्रम के बाद भी संबंधित सीओ और थानाधिकारी सहित समस्त पुलिस अधिकारी दो दिन से पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालते रहे। पुलिस अधिकारी अपनी आबरू बचाते रहे। राजस्थान पत्रिका ने इस घटनाक्रम को लेकर संबंधित डीएसपी ने घटनाक्रम ही नहीं बताया और थानाधिकारी ने फोन तक नहीं उठाए। पुलिस अधिकारी इतने गंभीर घटनाक्रम को लेकर बिलकुल भी गंभीर नहीं है।