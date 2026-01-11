सीकर में नाबालिग को होटल ले जाकर किया गैंगरेप, गांव के युवक व साथी पर आरोप, मामला दर्ज

सीकर। सीकर जिले में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गांव के रहने वाले आरोपी युवक व उसके साथी ने नाबालिग लड़की को होटल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है।