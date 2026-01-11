सीकर में नाबालिग को होटल ले जाकर किया गैंगरेप, गांव के युवक व साथी पर आरोप, मामला दर्ज

सांकेतिक फाइल फोटो पत्रिका
सीकर। सीकर जिले में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गांव के रहने वाले आरोपी युवक व उसके साथी ने नाबालिग लड़की को होटल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता के पिता ने एफआइआर में बताया कि उनकी बेटी (15) 10 जनवरी को सुबह 10:30 बजे किसी काम से गांव में गई थी। इसी दौरान गांव के रहने वाले एक युवक और उसके साथी ने नाबालिग को रोक लिया। दोनों उसे डरा-धमकाकर एक होटल में ले गए और वहां पर पीड़िता को धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया।
शनिवार दोपहर पीड़िता घर पहुंची तो वह मायूस व घबराई हुई नजर आई। घरवालों ने कारण पूछा तो पीड़िता ने अपने साथ हुई आपबीती बताई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया है।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही एक स्कूल जाने वाली छात्रा को बीच में रोककर उसे होटल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। उक्त मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
