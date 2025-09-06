चलती कार की एसी में शॉर्ट सर्किट से राख हुई गाड़ी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

सीकर. वंदे मातरम् चौक के पास एक चलती कार की एसी में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई और कार आग का गोला बन गई। हालांकि डाईवर ने तुरंत कार से निकलकर अपनी जान बचा ली लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। अग्निशमन दस्ते को घटना स्थल तक पहुंचने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, इसके बाद करीब 10 मिनट में आग पर काबू पाया जा सका।
जानकारी के अनुसार शाम करीब 5.15 बजे राधाकिशनपुरा की गली नंबर-4 में एक निजी कोचिंग के पीछे की ओर एक चलती हुई कार में आग लग गई। मौके पर राहगीरों व स्थानीय निवासियों की भीड़ जुट गई। ड्राइवर ने तुरंत कार से निकल अपनी जान बचाई। अग्निशमन दस्ते के अनुसार गुरुवार शाम करीब 5.27 बजे फायर ऑफिसर लोकेश गोठवाल ने रीको स्थित कार्यालय में कार्मिकों को एक कार में आग लगने की सूचना दी। कार्यालय से 5.28 बजे अग्निशमन दस्ते व गाड़ी को रीको एरिया से रवाना किया गया। अग्निशमन दस्ते को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 15 मिनट से अधिक का समय लगा। इस दौरान नवलगढ़ पुलिया व पिपराली रोड सहित गलियों में भीड़हाेने के चलते अग्निशमन दस्ते को मौके पर पहुंचने में समय लगा।
झुंझुनूं से सीकर लौट रहे कार के ड्राइवर रविंद्र ने बताया कि राधाकिशनपुरा में पहुंचते ही कार से धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में कार भयंकर आग की लपटों से घिर गई। ड्राइवर रविंद्र ने फौरन कार से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार से बैग और जरूरी सामान निकाल लिया। कार की एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग की लपटों के कारण रोड पर यातायात बंद हो गया। घटना में कार जलकर राख हो गई।