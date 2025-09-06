चलती कार की एसी में शॉर्ट सर्किट से राख हुई गाड़ी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

जानकारी के अनुसार शाम करीब 5.15 बजे राधाकिशनपुरा की गली नंबर-4 में एक निजी कोचिंग के पीछे की ओर एक चलती हुई कार में आग लग गई। मौके पर राहगीरों व स्थानीय निवासियों की भीड़ जुट गई। ड्राइवर ने तुरंत कार से निकल अपनी जान बचाई। अग्निशमन दस्ते के अनुसार गुरुवार शाम करीब 5.27 बजे फायर ऑफिसर लोकेश गोठवाल ने रीको स्थित कार्यालय में कार्मिकों को एक कार में आग लगने की सूचना दी। कार्यालय से 5.28 बजे अग्निशमन दस्ते व गाड़ी को रीको एरिया से रवाना किया गया। अग्निशमन दस्ते को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 15 मिनट से अधिक का समय लगा। इस दौरान नवलगढ़ पुलिया व पिपराली रोड सहित गलियों में भीड़हाेने के चलते अग्निशमन दस्ते को मौके पर पहुंचने में समय लगा।