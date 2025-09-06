Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

चलती कार की एसी में शॉर्ट सर्किट से राख हुई गाड़ी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

- ड्राईवर झुंझुनूं से सीकर आया, राधाकिशनुपरा की गली नंबर चार में लगी आग

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Sep 06, 2025

सीकर. वंदे मातरम् चौक के पास एक चलती कार की एसी में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई और कार आग का गोला बन गई। हालांकि डाईवर ने तुरंत कार से निकलकर अपनी जान बचा ली लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। अग्निशमन दस्ते को घटना स्थल तक पहुंचने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, इसके बाद करीब 10 मिनट में आग पर काबू पाया जा सका।

15 मिनट में पहुंची दमकल-

जानकारी के अनुसार शाम करीब 5.15 बजे राधाकिशनपुरा की गली नंबर-4 में एक निजी कोचिंग के पीछे की ओर एक चलती हुई कार में आग लग गई। मौके पर राहगीरों व स्थानीय निवासियों की भीड़ जुट गई। ड्राइवर ने तुरंत कार से निकल अपनी जान बचाई। अग्निशमन दस्ते के अनुसार गुरुवार शाम करीब 5.27 बजे फायर ऑफिसर लोकेश गोठवाल ने रीको स्थित कार्यालय में कार्मिकों को एक कार में आग लगने की सूचना दी। कार्यालय से 5.28 बजे अग्निशमन दस्ते व गाड़ी को रीको एरिया से रवाना किया गया। अग्निशमन दस्ते को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 15 मिनट से अधिक का समय लगा। इस दौरान नवलगढ़ पुलिया व पिपराली रोड सहित गलियों में भीड़हाेने के चलते अग्निशमन दस्ते को मौके पर पहुंचने में समय लगा।

झुंझुनूं से सीकर लौट रहा था ड्राइवर-

झुंझुनूं से सीकर लौट रहे कार के ड्राइवर रविंद्र ने बताया कि राधाकिशनपुरा में पहुंचते ही कार से धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में कार भयंकर आग की लपटों से घिर गई। ड्राइवर रविंद्र ने फौरन कार से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार से बैग और जरूरी सामान निकाल लिया। कार की एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग की लपटों के कारण रोड पर यातायात बंद हो गया। घटना में कार जलकर राख हो गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 11:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / चलती कार की एसी में शॉर्ट सर्किट से राख हुई गाड़ी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट