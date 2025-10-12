मोटरसाइकिल के नीचे युवक का अधजला शव मिला, बेटे के लिए रोटी बना रही मां ने सदमें में त्यागे प्राण

सीकर. फतेहपुर कस्बे में बाइपास पर शुक्रवार सुबह अधजली अवस्था में युवक का शव मोटरसाइकिल के नीचे मिला है। बाइक का काफी हिस्सा भी जल गया है। जब घटना की सूचना मृतक की मां को मिली तो वह अपने बेटे के लिए रोटियां बना रही थी। रोटियां छोड़ वह रोने लगी और कुछ ही देर में गहरे सदमे व हार्ट अटैक से उसकी वहीं मृत्यु हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शौक की लहर छा गई। मां-बेटे का एक साथ अलग-अलग चिताओं पर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस को मृतक के शव के पास से उसका मोबाइल नहीं मिला है, ऐसे में पुलिस हादसे के अलावा हत्या होने की आशंका को देखते हुए भी जांच कर रही है।