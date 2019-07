भाई की जमानत के लिए गैंगस्टर के नाम होटल मालिक को दी 10 लाख की वसूली की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

Threat on the Name of Gangster : शहर के पिपराली रोड पर अपराधी सुभाष बराल ( Criminal Subhash Baral ) के नाम पर होटल मालिक को दस लाख की वसूली के लिए धमकी देने के मामले का Police ने रविवार को खुलासा कर दिया है।