Crime: नकली नोट सप्लाई करने का आरोपी तल रहा था भुजिया, फरीदाबाद पहुंची राजस्थान पुलिस तो मच गया हड़कंप

Sikar Fake Currency Case: सीकर शहर में नकली नोट लेकर बाजार में खरीददारी करने आए एक आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इधर रविवार को कोतवाली पुलिस की पकड़ में आए आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कई राज उगले हैं। पुलिस उसके नेटवर्क को खंगाल रही है। गौरतलब है कि कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को नवलगढ़ पुलिया के पास नकली नोट से खरीदारी करने आए लालचंद को गिरफ्तार किया था।