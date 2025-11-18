Crime: नकली नोट सप्लाई करने का आरोपी तल रहा था भुजिया, फरीदाबाद पहुंची राजस्थान पुलिस तो मच गया हड़कंप

AI जनरेटेड तस्वीर
Sikar Fake Currency Case: सीकर शहर में नकली नोट लेकर बाजार में खरीददारी करने आए एक आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इधर रविवार को कोतवाली पुलिस की पकड़ में आए आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कई राज उगले हैं। पुलिस उसके नेटवर्क को खंगाल रही है। गौरतलब है कि कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को नवलगढ़ पुलिया के पास नकली नोट से खरीदारी करने आए लालचंद को गिरफ्तार किया था।
आरोपी से पूछताछ के आधार पर उसके दो सहयोगियों को पकड़ने के लिए कोतवाली थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने टीमें गठित की। इनमें से एक टीम जयपुर और दूसरी टीम फरीदाबाद गई। कोतवाल जांगिड़ की टीम ने दूसरे आरोपी परमेश्वरलाल जाट पुत्र दूलाराम निवासी भाणूदा, राजलदेसर, चूरू को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है।
आरोपी एक नमकीन बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री में हलवाई का काम कर रहा था। पुलिस वहां पहुंची तो वह फैक्ट्री में भुजिया तल रहा था। अचानक पुलिस के आने से फैक्ट्री में हलचल मच गई वहां काम कर रहे लोग भयभीत हो गए।
पुलिस आरोपी से फरीदाबाद में उसके नकली नोट लाने व सप्लाई करने की कड़ी को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके उसके गांव भी लेकर गई। पुलिस को आरोपी के घर की तलाशी में नकली दस हजार रुपए भी बरामद हुए है। हालांकि इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार है।
