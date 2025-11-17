Sojat Fire: सुबह साले की शादी में जाना था, रात को ही जिंदा जल गया जीजा, पीहर में पत्नी के पास पहुंची खबर तो मच गया कोहराम

संजय पत्नी मनीषा, बेटी सोनाली (11) और साढ़े तीन साल के बेटे शिवास के साथ फैक्ट्री में ही रहता था। 18 नवम्बर को संजय के साले विनीत की शादी थी। ऐसे में उसकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर करीब एक महीने पहले ही अपने पीहर बिसनपुरवा, गोरखपुर (यूपी) चली गई थी। संजय भी साले की शादी में शामिल होने के लिए 16 नवंबर (रविवार) की सुबह बस से ससुराल जाने वाला था लेकिन एक दिन पहले ही इस हादसे में उसकी जान चली गई। उसके ससुराल में खुशियों का माहौल गम में बदल गया। उसकी पत्नी तक जब इस हादसे की खबर पहुंची तो उसका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।