रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां… जिले के पांच व्यवसाइयों व नेताओं को मिली सुरक्षा

सीकर. कुचामन सिटी में गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों की ओर से स्थानीय व्यापारी रमेश रुलाणिया की हत्या के बाद सीकर जिले में पुलिस अलर्ट मोड़ पर है। जिले के पांच व्यवसाइयों एवं नेताओं को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इनमें फतेहपुर शेखावाटी के तीन व्यवसाइयों को एक-एक हथियारबंद पुलिस जवानों की सुरक्षा दी है। वहीं खाटूश्यामजी के कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव श्याम सुंदर पूनियां और नीमकाथाना के भाजपा नेता और खनन कारोबारी महेंद्र गोयल को भी गनमैन उपलब्ध करवा रखे हैं। दूसरी धमकियों के बाद फतेहपुर के दो कारोबारी शहर छोड़कर विदेश चले गए हैं। गौरतलब है कि लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी, वीरेंद्र चारण, राहुल स्वामी के विदेश में बैठे गुर्गों ने पिछले दिनों में जिले के करीब 15 कारोबारियों, भाजपा व कांग्रेस नेताओं को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां दी थी।