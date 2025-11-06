Patrika LogoSwitch to English

ब्लैक स्पॉट बावड़ी स्टैंड पर एसी कोच बस ने रोडवेज को पीछे से मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला

- दो दर्जन यात्रियों को हल्की खरोंच आई, किसी को भी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी

सीकर

image

Yadvendra Singh Rathore

Nov 06, 2025

सीकर. प्रदेशभर में पिछले एक महीने में बसों में आगजनी, टक्कर, रोड एक्सीडेंट, डंपर के कुचलने, मिनी बसके डंपर में घुसने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग सावचेत नहीं है। बुधवार शाम को राष्ट्रीय राजमार्ग -52 पर रींगस कस्बे के नजदीक ब्लैक स्पॉट बावड़ी स्टैंड के पास देर शाम एक कार को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस चालक ने ब्रेक लगाए। इतने में पीछे से पंजाब की एसी कोच बस ने रोडवेज के पीछे से टक्कर मार दी। रोडवेज व एसी कोच बस में करीब दो दर्जन यात्रियों को हल्की खरोंच आई है। किसी को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। किसी के होठ, सिर पर हल्की चोट लगी। बच्चे चिखने-चिल्लाने लग गए। सभी यात्रियों को दूसरी बसों में भेज दिया। घटना को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

मेहंदीपुर बालाजी से खाटू जा रहे थे यात्री -

प्रत्यक्षदर्शियों व बस में सवार यात्रियों ने बताया कि सीकर रोडवेज डिपो की बस जयपुर से सीकर जा रही थी। रोडवेज बस को चालक प्रकाश राठौड़ चला रहे थे। एनएच-52 पर ब्लैक स्पॉट बावड़ी स्टैंड के पास कट पर अचानक एक कार गलत दिशा से सामने आ गई। कार को बचाने के प्रयास में रोडवेज चालक ने बस को ब्रेक लगाया, तभी मेहंदीपुर बालाजी से खाटूश्यामजी तेज गति में चल रही पंजाब नंबर की निजी एसी कोच बस पीछे से आ टकराई। एसी कोच बस की रफ्तार बहुत अधिक थी जिसके चलते रोडवेज बस में बैठी 22 सवारियां जिनमें बच्चे भी थे। वहीं एसी कोच बस में 50 सवारियां सवार थी। रोडवेज की करीब एक दर्जन से अधिक और निजी बस की 10 सवारियों को हल्की खरोचें आई है। हादसे के बाद दोनों बसों में यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और बच्चे व महिलाएं घबराकर रोने लगे।

कुछ ही मिनटों में सवारियों को दोनों बसों से बाहर निकाल लिया-

लोगों व राहगीरों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए दोनों बसों के इमरजेंसी गेट खाेल दिए। कई यात्रियों ने तो पीछे की खिड़कियांतोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। मुख्य दरवाजे, इमरजेंसी गेट व ड्राइवर गेट के साथ शीशे तोड़कर खाली जगह से कुछ ही मिनटों में सारी सवारियों को बाहर निकाल लिया गया। घटना के चलते एनएच-52 पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची रींगस थाना पुलिस ने तुरंत दोनों बसों को साइड में करवा यातायात सुचारू करवाया।

पुलिया बनाने की मांग -

बावड़ी व ठिकरिया के ग्रामीण धन्नाराम भावरिया, मालीराम सोगण, बंशीधर, प्रेम देवी चांवला नंदकिशोर जांगिड़, गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि बावड़ी स्टैंड ब्लैक स्पॉट है। यहां लगातार ऐसे हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणो ने राज्य सरकार से बावड़ी कट पर पुलिया बनाने की मांग की है।

Hindi News / Rajasthan / Sikar / ब्लैक स्पॉट बावड़ी स्टैंड पर एसी कोच बस ने रोडवेज को पीछे से मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला

सीकर

राजस्थान न्यूज़

