ब्लैक स्पॉट बावड़ी स्टैंड पर एसी कोच बस ने रोडवेज को पीछे से मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला

प्रत्यक्षदर्शियों व बस में सवार यात्रियों ने बताया कि सीकर रोडवेज डिपो की बस जयपुर से सीकर जा रही थी। रोडवेज बस को चालक प्रकाश राठौड़ चला रहे थे। एनएच-52 पर ब्लैक स्पॉट बावड़ी स्टैंड के पास कट पर अचानक एक कार गलत दिशा से सामने आ गई। कार को बचाने के प्रयास में रोडवेज चालक ने बस को ब्रेक लगाया, तभी मेहंदीपुर बालाजी से खाटूश्यामजी तेज गति में चल रही पंजाब नंबर की निजी एसी कोच बस पीछे से आ टकराई। एसी कोच बस की रफ्तार बहुत अधिक थी जिसके चलते रोडवेज बस में बैठी 22 सवारियां जिनमें बच्चे भी थे। वहीं एसी कोच बस में 50 सवारियां सवार थी। रोडवेज की करीब एक दर्जन से अधिक और निजी बस की 10 सवारियों को हल्की खरोचें आई है। हादसे के बाद दोनों बसों में यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और बच्चे व महिलाएं घबराकर रोने लगे।