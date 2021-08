अगस्त माह: ठंडी फुहारों के साथ आया रंग-रंगीले त्योहारों का मौसम

August Month: The season of colorful festivals came with cool showers

अगस्त माह में रक्षा बंधन, नाग पंचमी, हरियाली तीज, तुलसी दास जयंती, ओणम, गायत्री जयंती के अलावा भी कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार आएंगे।