Big Accident: 12 हुई सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या, मृतकों में तीन भाई बहन, दंपत्ती व उनकी पोती शामिल

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में पलसाना- खंडेला रोड पर रविवार को हुए सड़क हादसे में मौतों की संख्या देर रात तक बढ़कर 12 हो गई।

The death toll in the road accident has increased to 12, three siblings, a couple and their granddaughter are among the dead. सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में पलसाना- खंडेला रोड पर रविवार को हुए सड़क हादसे में मौतों की संख्या देर रात तक बढ़कर 12 हो गई। जिनमें पिकअप में सवार तीन भाई बहन सहित 9 व बाइक पर सवार दंपत्ती व उनकी पोती शामिल है। जबकि 13 घायल अब भी उपचाराधीन है। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव आज परिजनों को सौंपे जाएंगे। हादसे पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताया है।