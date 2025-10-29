राजस्थान: बदमाशों ने किया भाजपा नेता पर हमला, जबरन पिलाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में भर्ती

जानकारी के अनुसार भाजपा नेता बुधवार दोपहर हमीरपुरा रोड स्थित निजी स्कूल में अपने बेटे को टिफिन देकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो बाइक सवार युवक जमीन दिखाने के बहाने उन्हें हमीरपुरा रोड पर ले गए। यहां नगरपालिका के कचरा निस्तारण प्लांट के पास जैसे ही पंवार ने गाड़ी रोकी तो पीछे से आ रहे बदमाशों ने बाइक रोककर पहले उनकी कार का शीशा तोड़ा और फिर उन्हें जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। गनीमत से इसी बीच सामने से दो अन्य बाइक सवारों के आने पर बदमाश मौके से भाग गए।