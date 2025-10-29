Patrika LogoSwitch to English

सीकर

राजस्थान: बदमाशों ने किया भाजपा नेता पर हमला, जबरन पिलाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में भर्ती

लक्ष्मणगढ़ में भाजपा के शहर अध्यक्ष ललित पंवार पर बुधवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा जमीन दिखाने के बहाने हमला कर जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

Oct 29, 2025

फोटो पत्रिका

सीकर। लक्ष्मणगढ़ में भाजपा के शहर अध्यक्ष ललित पंवार पर बुधवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा जमीन दिखाने के बहाने हमला कर जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने का मामला सामने आया है। हमलावरों ने पंवार की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। बाद में राहगीरों को आता देख बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर दोस्तों ने पंवार को लक्ष्मणगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां से उन्हें सीकर रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार उनके स्वास्थ्य में अब सुधार है।

जमीन दिखाने के बहाने बहकाया

जानकारी के अनुसार भाजपा नेता बुधवार दोपहर हमीरपुरा रोड स्थित निजी स्कूल में अपने बेटे को टिफिन देकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो बाइक सवार युवक जमीन दिखाने के बहाने उन्हें हमीरपुरा रोड पर ले गए। यहां नगरपालिका के कचरा निस्तारण प्लांट के पास जैसे ही पंवार ने गाड़ी रोकी तो पीछे से आ रहे बदमाशों ने बाइक रोककर पहले उनकी कार का शीशा तोड़ा और फिर उन्हें जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। गनीमत से इसी बीच सामने से दो अन्य बाइक सवारों के आने पर बदमाश मौके से भाग गए।

बाद में पंवार ने अपने दोस्तों को सूचना दी तो उन्होंने मौके पर पहुंच उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, भाजपा नेता दिनेश जोशी, नेता प्रतिपक्ष ललित पुरोहित, मधु दायमा आदि भी अस्पताल पहुंचे।

इनका कहना है….

परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। पंवार से हुई बातचीत के आधार रास्ते के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के साथ मामले की जांच की जा रही है।

महेन्द्र सिंह सोहू, थानाधिकारी, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़।

Updated on:

29 Oct 2025 08:52 pm

Published on:

29 Oct 2025 08:51 pm

राजस्थान: बदमाशों ने किया भाजपा नेता पर हमला, जबरन पिलाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में भर्ती

