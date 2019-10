भाभी को छोड़ने जा रहे थे, सामने आ रही बाइक से हुई भीषण टक्कर, मौत

Road Accident in Losal Sikar : सीकर डीडवाना मार्ग पर कार व बाइक में भंयकर भिड़ंत हो गई। हादसे मेंं बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत ( One Died in Road Accident ) हो गई। हादसे में घायल एक युवक को गंभीर हालत में सीकर रैफर किया गया है।