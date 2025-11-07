Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

सीकर व खाटूश्यामजी में चेन तोड़ गिरोह सक्रिय, महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की कर तोड़ रहे सोने की चेन

- गिरोह में महिलाएं, बच्चे व युवक शामिल, अलग-अलग क्षेत्रों में दे रहे वारदातों को अंजाम

3 min read
Google source verification

सीकर

image

Yadvendra Singh Rathore

Nov 07, 2025

गहनों से भरा पर्स छीनकर भागे बाइक सवार

गहनों से भरा पर्स छीनकर भागे बाइक सवार

सीकर. सीकर, नीमकाथाना, खाटूश्यामजी व रींगस कस्बे में श्रद्धालुओं व आम महिलाओं की चेन व पर्स छीने जा रहे हैं। जिले में चेन, मंगलसूत्र व पर्स छीनने वाली गैंग सक्रिय है। गैंग में महिलाएं, बच्चे व युवक शामिल हैं जो कि अलग-अलग स्थान बदलकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खाटूश्यामजी कस्बे में श्याम भक्तों से पिछले डेढ़ माह में तीन सोने की चेन व मंगलसूत्र तोड़ने के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले एक साल में सीकर शहर में गैंग के सदस्य आधा दर्जन सोने की चेन छीनने के साथ ही दो महिलाओं के का पर्स छीन ले गए हैं। खाटूश्यामजी थाना पुलिस ने भी यह स्वीकारा है कि खाटू में चेन स्नेचिंग करने वाली महिला गैंग सक्रिय है।

श्रद्धालुओं के तिलक लगाने व रुपए डालकर भटकाते हैं ध्यान -

सीकर जिले में धार्मिक स्थलों पर चोर गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह हर बार अलग-अलग कस्बे में वारदात को अंजाम दे रहा है। गिरोह में महिलाएं व बच्चे भी शामिल है, जिनकी आड़ में यह गिरोह के लोग श्रद्धालुओं के तिलक लगाने, सामने रुपए डालकर श्रद्धालुओं को उनके रुपए गिरने की बात कहकर व बातों में उलझाकर सोने की चेन व मंगलसूत्र तोड़ रहे हैं। ये गिरोह महिलाओं, बुजुर्गों, मरीजों,युवाओं को सबसे ज्यादा ठगी का शिकार बना रहे हैं। एक साल पहले रींगस व सीकर से एक श्रद्धालु व एक व्यापारी से बाइक सवार तीन बदमाश दो सोने के कड़े छीन ले गए थे।

सोने की चेन व पर्स चोरी गैंग का नहीं हुआ खुलासा -

सीकर शहर से चेन तोड़ गिरोह अब तक आधा दर्जन सोने की चेन व मंगलसूत्र के साथ ही दो महिलाओं के पर्स छीन ले गए। अभी तक इन घटनाओं का खुलासा नहीं हो सका है। पिपराली रोड, जयपुर रोड, गणेशजी के मंदिर सहित सब्जी लेने बाजार जा रही चार महिलाओं के गले से बाइक सवार बदमाश चेन तोड़ ले गए थे। जयपुर रोड व पिपराली रोड से दो महिलाओं के पर्स भी छीनकर ले गए थे।

खाटू मेले में महिला के गले से तोड़ी सोने की चेन -

खाटूश्यामजी में 2 नवंबर को मेले के दौरान भीड़ के बीच परिवार सहित श्याम बाबा के दर्शनों को आई महिला के गले से ढाई तोले सोने की चेन तोड़ ले गई। महिला अपनी मां गीता देवी, भाई आनंद कुमार, पत्नी पूनम और बेटा धैर्य के साथ आइ थीं।

खैरथल-तिजारा के खोहरी गांव निवासी कृष्ण यादव ने के बेटे ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था।

तीन माह पहले तोड़ी सोने की चेन -

अगस्त 2025 में खाटूश्यामजी में दो महिला श्रद्धालुओं की सोने की चेन तोड़ ली थी। मुंबई की किरण जब श्याम कुंड की तरफ जाने लगी, तो तीन-चार महिलाएं धक्का-मुक्की करने लगी और गले से सोने की चेन तोड़ फरार हो गई। वहीं भिवानी, हरियाणा निवासी सावित्री देवी दर्शन के बाद जब श्याम कुंड की तरफ जाने लगी, तो तीन-चार महिलाओं ने भीड़ में घेर लिया। उन्होंने उसके गले से सोने की चेन व उसमें लगा पेंडेंट तोड़ लिया था।

बच्चे को स्कूल से लेने गई महिला की चेन तोड़ ली थी-

करीब 11 महीने पहले बच्चे को स्कूल से लेकर वापस घर आ रही महिला के गले से बाइक सवार दो आरोपी झपट्टा मारकर चेन तोड़ ले गए थे। तरुण शर्मा, जलधारी नगर सीकर ने बताया कि उनकी पत्नी प्रियंका शर्मा बच्चे को स्कूल से लेने के लिए गई थीं।

इनका कहना है -

खाटूश्यामजी कस्बे में चेन तोड़ गिरोह को लेकर पुलिस ने टीमें गठित की हुई है। आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज देखकर हुलिए के आधार पर उनकी धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम को कई जगह भेजा जा रहा है, जल्द इसका खुलासा होने की संभावना है।

प्रवीण नायक नूनावत, पुलिस अधीक्षक, सीकर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर व खाटूश्यामजी में चेन तोड़ गिरोह सक्रिय, महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की कर तोड़ रहे सोने की चेन

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar: युवक को इंस्टाग्राम पर मिला जॉब ऑफर, लोकेशन पर बुलाकर किया ये हाल, नग्न वीडियो भी बना ली

सीकर

Rajasthan Accident: 3 भाइयों का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, सगी बहनों का एक साथ उजड़ा सुहाग, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सीकर

गोवर्धन जैविक योजना का मिल रहा किसानों को लाभ

सीकर

स्मैक, अफीम, एमडी व गांजा सप्लयरों तक नहीं पहुंच रही पुलिस, चालान पेश कर रहे खानापूर्ति

CG Ganja Seized (photo source- Patrika)
सीकर

गैंगस्टर, हिस्ट्रशीटर व उनको फाॅलो करने वाले बदमाशों के घर व ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.