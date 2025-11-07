सीकर व खाटूश्यामजी में चेन तोड़ गिरोह सक्रिय, महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की कर तोड़ रहे सोने की चेन

सीकर. सीकर, नीमकाथाना, खाटूश्यामजी व रींगस कस्बे में श्रद्धालुओं व आम महिलाओं की चेन व पर्स छीने जा रहे हैं। जिले में चेन, मंगलसूत्र व पर्स छीनने वाली गैंग सक्रिय है। गैंग में महिलाएं, बच्चे व युवक शामिल हैं जो कि अलग-अलग स्थान बदलकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खाटूश्यामजी कस्बे में श्याम भक्तों से पिछले डेढ़ माह में तीन सोने की चेन व मंगलसूत्र तोड़ने के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले एक साल में सीकर शहर में गैंग के सदस्य आधा दर्जन सोने की चेन छीनने के साथ ही दो महिलाओं के का पर्स छीन ले गए हैं। खाटूश्यामजी थाना पुलिस ने भी यह स्वीकारा है कि खाटू में चेन स्नेचिंग करने वाली महिला गैंग सक्रिय है।