सीकर व खाटूश्यामजी में चेन तोड़ गिरोह सक्रिय, महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की कर तोड़ रहे सोने की चेन

गहनों से भरा पर्स छीनकर भागे बाइक सवार
सीकर. सीकर, नीमकाथाना, खाटूश्यामजी व रींगस कस्बे में श्रद्धालुओं व आम महिलाओं की चेन व पर्स छीने जा रहे हैं। जिले में चेन, मंगलसूत्र व पर्स छीनने वाली गैंग सक्रिय है। गैंग में महिलाएं, बच्चे व युवक शामिल हैं जो कि अलग-अलग स्थान बदलकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खाटूश्यामजी कस्बे में श्याम भक्तों से पिछले डेढ़ माह में तीन सोने की चेन व मंगलसूत्र तोड़ने के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले एक साल में सीकर शहर में गैंग के सदस्य आधा दर्जन सोने की चेन छीनने के साथ ही दो महिलाओं के का पर्स छीन ले गए हैं। खाटूश्यामजी थाना पुलिस ने भी यह स्वीकारा है कि खाटू में चेन स्नेचिंग करने वाली महिला गैंग सक्रिय है।
सीकर जिले में धार्मिक स्थलों पर चोर गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह हर बार अलग-अलग कस्बे में वारदात को अंजाम दे रहा है। गिरोह में महिलाएं व बच्चे भी शामिल है, जिनकी आड़ में यह गिरोह के लोग श्रद्धालुओं के तिलक लगाने, सामने रुपए डालकर श्रद्धालुओं को उनके रुपए गिरने की बात कहकर व बातों में उलझाकर सोने की चेन व मंगलसूत्र तोड़ रहे हैं। ये गिरोह महिलाओं, बुजुर्गों, मरीजों,युवाओं को सबसे ज्यादा ठगी का शिकार बना रहे हैं। एक साल पहले रींगस व सीकर से एक श्रद्धालु व एक व्यापारी से बाइक सवार तीन बदमाश दो सोने के कड़े छीन ले गए थे।
सीकर शहर से चेन तोड़ गिरोह अब तक आधा दर्जन सोने की चेन व मंगलसूत्र के साथ ही दो महिलाओं के पर्स छीन ले गए। अभी तक इन घटनाओं का खुलासा नहीं हो सका है। पिपराली रोड, जयपुर रोड, गणेशजी के मंदिर सहित सब्जी लेने बाजार जा रही चार महिलाओं के गले से बाइक सवार बदमाश चेन तोड़ ले गए थे। जयपुर रोड व पिपराली रोड से दो महिलाओं के पर्स भी छीनकर ले गए थे।
खाटूश्यामजी में 2 नवंबर को मेले के दौरान भीड़ के बीच परिवार सहित श्याम बाबा के दर्शनों को आई महिला के गले से ढाई तोले सोने की चेन तोड़ ले गई। महिला अपनी मां गीता देवी, भाई आनंद कुमार, पत्नी पूनम और बेटा धैर्य के साथ आइ थीं।
खैरथल-तिजारा के खोहरी गांव निवासी कृष्ण यादव ने के बेटे ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था।
अगस्त 2025 में खाटूश्यामजी में दो महिला श्रद्धालुओं की सोने की चेन तोड़ ली थी। मुंबई की किरण जब श्याम कुंड की तरफ जाने लगी, तो तीन-चार महिलाएं धक्का-मुक्की करने लगी और गले से सोने की चेन तोड़ फरार हो गई। वहीं भिवानी, हरियाणा निवासी सावित्री देवी दर्शन के बाद जब श्याम कुंड की तरफ जाने लगी, तो तीन-चार महिलाओं ने भीड़ में घेर लिया। उन्होंने उसके गले से सोने की चेन व उसमें लगा पेंडेंट तोड़ लिया था।
करीब 11 महीने पहले बच्चे को स्कूल से लेकर वापस घर आ रही महिला के गले से बाइक सवार दो आरोपी झपट्टा मारकर चेन तोड़ ले गए थे। तरुण शर्मा, जलधारी नगर सीकर ने बताया कि उनकी पत्नी प्रियंका शर्मा बच्चे को स्कूल से लेने के लिए गई थीं।
खाटूश्यामजी कस्बे में चेन तोड़ गिरोह को लेकर पुलिस ने टीमें गठित की हुई है। आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज देखकर हुलिए के आधार पर उनकी धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम को कई जगह भेजा जा रहा है, जल्द इसका खुलासा होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग