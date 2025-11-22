Patrika LogoSwitch to English

सीकर

पिपराली रोड पैदल पाथ-वे पर खड़े 10 वाहनों व आठ थड़ी-ठेलों के काटे चालान

राजस्थान पत्रिका का अभियान लाया रंग, पिपराली रोड पाथ-वे से अतिक्रमण हटवाया

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Yadvendra Singh Rathore

Nov 22, 2025

सीकर. राजस्थान पत्रिका अभियान रंग ला रहा है। नगर परिषद व जिला प्रशासन की ओर से पिपराली रोड के दोनों ओर पैदल पाथ-वे बनाया हुआ है। यहां पर लोगों के वाहन खड़े रहते हैं, और थड़ी-ठेले, बजरी, सामान, दुकानदारों का सामान, टेबल, कुर्सी आदि रखे रहते हैं। इस मुद्दे को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश कुमार ने तीन दिन दुकानदारों, थड़ी-ठेला संचालकों से समझाइश की और शुक्रवार को चालान काटने शुरू कर दिए। पहले ही दिन 10 गाड़ियों के ऑनलाइन चालन काटे गए हैं। वहीं सात से आठ थड़ी-ठेला व चाय की दुकान, फास्टफूड वालों के खिलाफ राजस्थान पुलिस एक्ट के तहत चालान काटे गए हैं। कुछ दुकानदारों से समझाइश भी की गई है। थानाधिकारी ने बताया कि पिपराली व नवलगढ़ रोड पर पुलिस हर दिन पैदल गश्त कर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। थाना क्षेत्र में हर दिन ऐसी कार्रवाई की जाएबजरंग कांटा- जयपुर रोड पर भी होगी कार्रवाई -

उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रवीन नायक नूनावत के निर्देश पर पिपराली रोड पर पैदल गश्त कर दुकानदारों के शाइन बोर्ड व सामान हटवाए गए। गौरतलब है कि सीकर में देशभर से लाखों छात्र-छात्राएं नीट व जेईई की तैयारी करने के लिए आते हैं, उनके लिए ही पिपराली रोड पर पैदल पाथ-वे बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अब बजरंग कांटा, जयपुर रोड व नवलगढ़ रोड पर खड़ी रहने वाली बसों, वाहनों व थड़ी-ठेला संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

रेजिडेंसी व अपार्टमेंट में भी कार्रवाई करेंगे-

थानाधिकारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में बनी पुरानी व नई रेजीडेंसियों में भी कार्रवाई करेंगे। अपार्टमेंट्स में रहने वाले संदिग्ध लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करेंगे। इस कार्रवाई में पुलिस लाइन के जाब्ते के साथ ही अन्य पुलिस थानों की टीमों का भी सहयोग लेंगे। पिपराली रोड पर स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए पैदल पथ पर अब यदि कोई अपनी कार या बाइक खड़ी करता है तो उसका ऑनलाइन चालान किया जाएगा। जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है उनका उनका सामान जब्त किया जाएगा।

Published on:

22 Nov 2025 12:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / पिपराली रोड पैदल पाथ-वे पर खड़े 10 वाहनों व आठ थड़ी-ठेलों के काटे चालान

सीकर

राजस्थान न्यूज़

पुलिस ने पिछले तीन महीने में 26 इनामी अपराधियों सहित कुल 383 बदमाश किए गिरफ्तार

Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट
सीकर

सीकर रोडवेज : बस डिपो में लावारिस गाड़ी के अंदर बम की सूचना, जांच में निकली मॉक ड्रिल

Sikar bus
सीकर

रींगस में NH-52 पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से दो हिस्सों में बंटा ट्रैक्टर, उड़े परखच्चे

tractor-truck accident
सीकर

Sikar: घर में 58 वर्षीय महिला को अकेली देखकर चोर उतारने लगा कपड़े, चिल्लाने पर सोने के जेवर और नकदी लेकर हुआ फरार

सीकर

Sikar: 30 साल पुराने अतिक्रमण को हटाने पहुंची टीम तो मच गया बवाल, JCB के आगे खड़ी हो गईं महिलाएं, बुलाना पड़ा पुलिस जाब्ता

सीकर
