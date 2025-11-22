पिपराली रोड पैदल पाथ-वे पर खड़े 10 वाहनों व आठ थड़ी-ठेलों के काटे चालान

सीकर. राजस्थान पत्रिका अभियान रंग ला रहा है। नगर परिषद व जिला प्रशासन की ओर से पिपराली रोड के दोनों ओर पैदल पाथ-वे बनाया हुआ है। यहां पर लोगों के वाहन खड़े रहते हैं, और थड़ी-ठेले, बजरी, सामान, दुकानदारों का सामान, टेबल, कुर्सी आदि रखे रहते हैं। इस मुद्दे को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश कुमार ने तीन दिन दुकानदारों, थड़ी-ठेला संचालकों से समझाइश की और शुक्रवार को चालान काटने शुरू कर दिए। पहले ही दिन 10 गाड़ियों के ऑनलाइन चालन काटे गए हैं। वहीं सात से आठ थड़ी-ठेला व चाय की दुकान, फास्टफूड वालों के खिलाफ राजस्थान पुलिस एक्ट के तहत चालान काटे गए हैं। कुछ दुकानदारों से समझाइश भी की गई है। थानाधिकारी ने बताया कि पिपराली व नवलगढ़ रोड पर पुलिस हर दिन पैदल गश्त कर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। थाना क्षेत्र में हर दिन ऐसी कार्रवाई की जाएबजरंग कांटा- जयपुर रोड पर भी होगी कार्रवाई -
उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रवीन नायक नूनावत के निर्देश पर पिपराली रोड पर पैदल गश्त कर दुकानदारों के शाइन बोर्ड व सामान हटवाए गए। गौरतलब है कि सीकर में देशभर से लाखों छात्र-छात्राएं नीट व जेईई की तैयारी करने के लिए आते हैं, उनके लिए ही पिपराली रोड पर पैदल पाथ-वे बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अब बजरंग कांटा, जयपुर रोड व नवलगढ़ रोड पर खड़ी रहने वाली बसों, वाहनों व थड़ी-ठेला संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
थानाधिकारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में बनी पुरानी व नई रेजीडेंसियों में भी कार्रवाई करेंगे। अपार्टमेंट्स में रहने वाले संदिग्ध लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करेंगे। इस कार्रवाई में पुलिस लाइन के जाब्ते के साथ ही अन्य पुलिस थानों की टीमों का भी सहयोग लेंगे। पिपराली रोड पर स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए पैदल पथ पर अब यदि कोई अपनी कार या बाइक खड़ी करता है तो उसका ऑनलाइन चालान किया जाएगा। जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है उनका उनका सामान जब्त किया जाएगा।
