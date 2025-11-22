पिपराली रोड पैदल पाथ-वे पर खड़े 10 वाहनों व आठ थड़ी-ठेलों के काटे चालान

सीकर. राजस्थान पत्रिका अभियान रंग ला रहा है। नगर परिषद व जिला प्रशासन की ओर से पिपराली रोड के दोनों ओर पैदल पाथ-वे बनाया हुआ है। यहां पर लोगों के वाहन खड़े रहते हैं, और थड़ी-ठेले, बजरी, सामान, दुकानदारों का सामान, टेबल, कुर्सी आदि रखे रहते हैं। इस मुद्दे को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश कुमार ने तीन दिन दुकानदारों, थड़ी-ठेला संचालकों से समझाइश की और शुक्रवार को चालान काटने शुरू कर दिए। पहले ही दिन 10 गाड़ियों के ऑनलाइन चालन काटे गए हैं। वहीं सात से आठ थड़ी-ठेला व चाय की दुकान, फास्टफूड वालों के खिलाफ राजस्थान पुलिस एक्ट के तहत चालान काटे गए हैं। कुछ दुकानदारों से समझाइश भी की गई है। थानाधिकारी ने बताया कि पिपराली व नवलगढ़ रोड पर पुलिस हर दिन पैदल गश्त कर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। थाना क्षेत्र में हर दिन ऐसी कार्रवाई की जाएबजरंग कांटा- जयपुर रोड पर भी होगी कार्रवाई -