बच्चों में निमोनिया का खतरा, कफ सिरप के बजाय घरेलू नुस्खे अपनाएं

सीकर. देश- प्रदेश में कफ सिरप के कथित सेवन से बच्चों की लगातार हो रही मौतों के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चेता है। इसको लेकर एडवाइजरी कर सतर्कता बरतने व कफ सिरप के बाज घरेलू नुस्खे अपनाने की हिदायत दी गई है। इसके बाद जिले में भी इस पर अमल करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। नेहरू पार्क के पास जनाना अस्पताल में खांसी, बुखार व जुकाम से ग्रस्त छोटे बच्चों के उपचार में अब चिकित्सक कफ सिरप नहीं, अभिभावकों को घरेलू देसी नुस्खों शहद, भाप व तरल पदार्थ के उपयोग की सलाह दे रहे हैं। वजह सर्दी का असर बढ़ने और पिछले दिनो कफ सीरप के इस्तेमाल से बीमार और मौत के बाद मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में मिलने वाले डेक्ट्रोमेथारफेन कफ सीरप के वितरण पर रोक लगा देना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सीरप नहीं दें, क्योंकि इन दवाओं के दुष्प्रभाव से सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। संस्थान ने सलाह दी है कि घरेलू उपाय और सावधानियां ही बच्चों को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतर तरीका हैं। इधर सर्द मौसम के कारण बच्चों में निमोनिया और खांसी-जुकाम के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। राहत की बात है कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की ओर से बताए जा रहे घरेलू नुस्खों से बीमार बच्चे स्वस्थ भी हो रहे हैं।