कलक्टर -एडीएम के निर्देश ताक पर, धड़ल्ले से गुजर रहे बजरी व मिट्टी के ओवरलोड डंपर

सीकर. सीकर शहर व आसपास के गांवों से ओवरलोड वाहन बेधड़क गुजर रहे हैं। इन ओवलोड डंपर, ट्रकों व ट्रैक्टर-ट्रॉलियों ने सड़कों को जर्जर कर दिया है। सड़कों पर जगह-जगह गड्डे हो गए हैं। शहरवासियों व ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भी बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ खनन विभाग, जिला प्रशासन को पत्र लिखे जा चुके हैं। कलक्टर व एडीएम ने कार्रवाई के लिखित निर्देश भी दिए लेकिन आज तक इन माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। संबंधित विभाग के अधिाकरी सिर्फ दिखावे के लिए एक-दो डंपर या ट्रक जब्त कर खानापूर्ति कर लेते हैं। सीकर शहर व आसपास के गांवों की सड़कें टूट गई हैं और डामरीकृत रोड की जगह जगह-जगह गड्डे ही दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान पत्रिका की टीम ने एक सप्ताह तक सीकर शहर व आसपास स्टिंग कर ओवरलोड डंपरों व ट्रकों की फोटो ली व वीडियो बनाए। डंपर चालक इतने शातिर हैं कि पीछा करते देख डंपर को होटल या ढाबे पर खड़ा कर गायब हो जाते हैं।