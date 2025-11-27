चिंता: अस्पतालों में आने लगे चिकन पॉक्स और हर्पीज के मरीज

सीकर. मौसम के बदलते ही जिले में चर्म रोगों का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। सर्दी का असर बढ़ने से जिला अस्पताल की चर्म रोग ओपीडी में मरीजों की संया पिछले दिनों की तुलना में करीब 20 प्रतिशत बढ़ गई है। इनमें सबसे ज्यादा मामले चिकन पॉक्स (वैरिसेला) और हर्पीज जोस्टर, (सिंगल्स), हर्पीज सिपलेक्स के सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में आ रही नमी और ठंडी-गर्म हवाओं के चलते वायरस सक्रिय हो जाते हैं। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में यह संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है और एक से दूसरे तक फैलने का खतरा भी अधिक रहता है। इस कारण युवा और बुजुर्गों सहित प्रत्येक उम्र के मरीजों में यह संक्रमण बढ़ा है। संक्रमण के कारण मरीजों में चिकन पॉक्स के दाने और हर्पीज के कारण लाल दाने, फफोले, जलन या दर्द जैसे लक्षण दर्दनाक छाले जैसे लक्षण नजर आ रहे है।