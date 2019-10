दीपावली पर सिर्फ इतनी सी बात को लेकर भाई की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

Sikar Crime News in Hindi : सीकर जिले के दांतारामगढ़ ( Young Man Murdered by Fire in Dantaramgarh ) थाना इलाके में दीपावली ( Deepawali ) के दूसरे दिन सोमवार को घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।