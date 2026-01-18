Sikar: 215 करोड़ लागत से बने स्टेट हाईवे-06 पर 25 से ज्यादा खामियां, निर्माणकर्ता फर्म, RSRDC और टोल कम्पनी का काटा चालान

Deficiencies exposed on state Highway: सीकर। हाईवे पर वाहनों के चालान तो आपने सुने होंगे लेकिन इस बार स्टेट हाईवे पर खामियां मिलने पर हाईवे निर्माण करने वाली फर्म समेत अन्य का परिवहन विभाग ने चालान बनाया है। डूंगरगढ़- सरदारशहर- राजगढ़ स्टेट हाई-वे 06 पर चूरू के परिवहन निरीक्षक ने औचक निरीक्षण कर सड़क इंजीनियरिंग में खामियां बताते हुए निर्माणकर्ता फर्म सहित अन्य का चालान किया है। मार्ग पर 25 से अधिक कमियां मिलने पर कॉन्ट्रेक्टर फर्म राजेंद्रसिंह भामू इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड,आरएसआरडीसी व टोल कलेक्शन कंपनी केकेसी का चालान बनाया गया है।