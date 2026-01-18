18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar: 215 करोड़ लागत से बने स्टेट हाईवे-06 पर 25 से ज्यादा खामियां, निर्माणकर्ता फर्म, RSRDC और टोल कम्पनी का काटा चालान

Deficiencies exposed on state Highway: सीकर। हाईवे पर वाहनों के चालान तो आपने सुने होंगे लेकिन इस बार स्टेट हाईवे पर खामियां मिलने पर हाईवे निर्माण करने वाली फर्म समेत अन्य का परिवहन विभाग ने चालान बनाया है। डूंगरगढ़- सरदारशहर- राजगढ़ स्टेट हाई-वे 06 पर चूरू के परिवहन निरीक्षक ने औचक निरीक्षण कर सड़क इंजीनियरिंग में खामियां बताते हुए निर्माणकर्ता फर्म सहित अन्य का चालान किया है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 18, 2026

डूंगरगढ़- सरदारशहर- राजगढ़ स्टेट हाइवे-06 पर खामियां उजागर, पत्रिका फोटो

डूंगरगढ़- सरदारशहर- राजगढ़ स्टेट हाइवे-06 पर खामियां उजागर, पत्रिका फोटो

Deficiencies exposed on state Highway: सीकर। हाईवे पर वाहनों के चालान तो आपने सुने होंगे लेकिन इस बार स्टेट हाईवे पर खामियां मिलने पर हाईवे निर्माण करने वाली फर्म समेत अन्य का परिवहन विभाग ने चालान बनाया है। डूंगरगढ़- सरदारशहर- राजगढ़ स्टेट हाई-वे 06 पर चूरू के परिवहन निरीक्षक ने औचक निरीक्षण कर सड़क इंजीनियरिंग में खामियां बताते हुए निर्माणकर्ता फर्म सहित अन्य का चालान किया है। मार्ग पर 25 से अधिक कमियां मिलने पर कॉन्ट्रेक्टर फर्म राजेंद्रसिंह भामू इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड,आरएसआरडीसी व टोल कलेक्शन कंपनी केकेसी का चालान बनाया गया है।

215 करोड़ लागत से बनाया स्टेट हाई-वे 06

परिवहन निरीक्षक रोबिन सिंह ने बताया कि डूंगरगढ़- सरदारशहर- राजगढ़ स्टेट हाई-वे 06 का निरीक्षण किया। 133 किलोमीटर के इस स्टेट हाई-वे के धोलिया टोल प्लाजा पर एंबुलेंस, हाइड्राे क्रेन व हाई-वे पेट्रोलिंग वाहन नहीं मिले। वहीं घुमाव पर झाड़ियां व कीकर उगे मिले जो कि चालक की दृश्यता को कम कर देते हैं। गौरतलब है कि 215 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेट हाई-वे तैयार हुआ है। जिसका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड 30 जून 2020 से लेकर 29 जून 2026 तक है।

निरीक्षण में ये खामियां मिली

  • राजगढ़ फ्लाइओवर के नीचे ना तो कोनवेक्स ग्लास है और ना ही सांकेतिक बोर्ड
  • रोड के दोनों तरफ थर्मो प्लास्ट व्हाइट लाइन, रात्रि रिफ्लेक्टर भी नहीं
  • ददरेवा धाम का कोई सांकेतिक बोर्ड नहीं
  • तारानगर तक बीच में आने वाले घुमाव पर दोनों ओर झाड़ियां
  • घुमाव पर टर्न वाले साइन बोर्ड नहीं लगे हुए
  • गांवों के रोड जंक्शन की मार्किंग भी नहीं

फर्म को नोटिस दे दिया: प्रोजेक्ट डायरेक्टर

स्टेट हाई-वे 06 टोल पर हाइड्राे क्रेन, एंबुलेंस व पेट्रोलिंग वाहन रखने के नियम नहीं है। आपातकाल स्थिति में यह तीनों सुविधाएं संबंधित फर्म या टोल की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। झाड़ियों की समय-समय पर कटाई की जाती है। डेढ़ महीने पहले ही फर्म को नोटिस जारी किया है। जबकि सांकेतिक बोर्ड व अन्य चीजें लगी हुई है। यदि हाई-वे नियम से नहीं बनाया तो
करीब साढ़े पांच साल स्टेट हाई-वे-06 कैसे चलता?

  • निखिल मिश्रा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आरएसआरडीसी, चूरू

आरएसआरडीसी से नहीं मिले दस्तावेज: परिवहन निरीक्षक

सड़क निर्माण करने वाली फर्म, टोल कंपनी व आरएसआरडीसी को खामियों के लिए पंचनामा में पार्टी बनाया है। आरएसआरडीसी की ओर से अनुबंध व शर्त की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है ? रोबिन सिंह, परिवहन निरीक्षक, चूरू

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Jaipur: ब्लूटूथ से नकल कर पति-पत्नी बने कनिष्ठ लिपिक, कोर्ट में पदस्थ पति को SOG ने पकड़ा, अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार
जयपुर
ब्लूटूथ से नकल का का आरोपी विकेश कुमार मान अरेस्ट, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 09:56 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: 215 करोड़ लागत से बने स्टेट हाईवे-06 पर 25 से ज्यादा खामियां, निर्माणकर्ता फर्म, RSRDC और टोल कम्पनी का काटा चालान

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुबई भागने की फिराक में था खाटूश्यामजी श्रद्धालु से मारपीट करने वाला बदमाश, पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा

Khatu-Shyamji-Devotee-Assaulted-and-Robbed
सीकर

Sikar: सगी बहनों की एक साथ उठी अर्थी, दोनों की एक ही दिन सगे भाइयों से हुई थी शादी, अब पतियों का रो-रोकर बुरा हाल

Sikar-Road-Accident
सीकर

सीकर में कलेजा चीर देने वाला मंजर: सास और तीन बहुओं की एक साथ उर्ठी अर्थी, रो पड़ा पूरा कस्बा

सीकर

Sikar News : देवरानी की दोपहर में मौत, सदमे में जेठानी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

सीकर

Sikar Accident: एक ही परिवार की 5 महिलाओं का एक साथ होगा अंतिम संस्कार, विदेश से आएंगे बेटे

Sikar-Accident-1-1
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.