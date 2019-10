धनतेरस: दो दिन तक जमकर होगी खरीदारी, बाजार में बरसेगा 100 करोड़ का धन !

Dhanteras 2019 : दीपोत्सव का पांच दिवसीय पर्व शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। शुरुआत धनतेरस ( Dhanteras 2019 Today ) से होगी। जो शाम 7 बजकर 11 बजे से शुरु होगी। दो दिवसीय धनतेरस पर बाजार को इस बार 100 करोड़ ( Purchasing of 100 Crore on This Dhanteras ) से ज्यादा का धन बरसने की उम्मीद है।