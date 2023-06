Mystery: कृष्ण भक्त युवती का गायब होना बना पहेली: ससुराल नहीं गई, लड्डू गोपाल की करती थी भक्ति

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से एक कृष्ण भक्त युवती का गायब होना 18 दिन से पहेली बना हुआ है। वार्ड 20 निवासी 26 वर्षीय प्रियंका 29 मई से घर से गायब है।

disappearance of a Krishna devotee girl became a puzzle: did not go to her in-laws house, used to worship Laddu Gopal. सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से एक कृष्ण भक्त युवती का गायब होना 18 दिन से पहेली बना हुआ है। वार्ड 20 निवासी 26 वर्षीय प्रियंका 29 मई से घर से गायब है। कुछ सालों पहले हुई शादी के बाद उसने ससुराल जाने से मना कर दिया था। करीब छह महीने पहले वृंदावन से लड्डू गोपाल की मूर्ति लाकर वह उसकी सेवा करती थी। भक्ति भाव में रहते हुए वह परिजनों से गृह त्याग कर वृंदावन में वास की बात कहा करती थी। सोशल मीडिया पर भक्ति गु्रप्स से जुड़ी वह उन पर भी चैट करती थी। दूसरी ओर परिजनों को उसके एक युवक से भी बातचीत के सबूत मिले हैं। जिसके आधार पर उन्हें उस युवक पर भी उसे बहला- फुसलाकर ले जाने का संदेह है। मामले में असमंजस में उलझे परिजन पुलिस में भी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं। पर उन्हें पुलिस से भी कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही।