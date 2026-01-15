सर्दी में डबल अटैक: वायरल के साथ बच्चों में आई फ्लू का कहर

सीकर. सर्दी के मौसम में वायरल संक्रमण के साथ अब बच्चों में आई फ्लू (कंजंक्टिवाइटिस) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वच्छता में लापरवाही और सर्द हवाओं के कारण छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। अकेले कल्याण अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में रोजाना आंखों में संक्रमण से पीडित एक दर्जन से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। निजी अस्पताल व क्लीनिक का आंकड़ा जोड़ें तो यह संख्या तीन से चार दर्जन तक पहुंच रही है। इनमें स्कूलों के बच्चों सहित हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है। संक्रमण के कारण आंख में घाव होने के कारण तेज रोशनी से जलन और लालिमा हो जाती है। मौसमी बीमारियों से जूझने के साथ ही इन दिनों वायरल बीमारी भी लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि, मौसमी बीमारी के अलावा वायरल फ्लू लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है, जो अब तेजी से फैल रही है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इस वायरल बीमारी की वजह से लोगों में तेज बुखार, सिरदर्द, खांसी जुकाम और सर्दी की समस्याएं हो रही हैं. इतना ही नहीं ये वायरल फ्लू ठीक होने में लगभग एक हफ्ते का समय ले रहा है. नेत्र रोग चिकित्सकों के अनुसार आमतौर पर आई फ्लू सात से दस दिन में ठीक हो जाता है लेकिन कई बार यह दवाएं लेने और आंखों में घाव होने के कारण कई बार तीन से चार सप्ताह के दौरान भी आई फ्लू ठीक नही हो पाता है।