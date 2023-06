Education: 3 प्वाइंट फॉर्मूले से दूर हो सकती है डेढ लाख शिक्षकों की समस्या

सीकरPublished: Jun 07, 2023 10:45:07 am Submitted by: Sachin Mathur

rajasthan education news: सीकर. चुनावी साल में ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले व नई भर्ती की नियुक्ति सरकार व शिक्षा विभाग के लिए गलफांस बन गए हैं।

education three point formula can solve problem of 1.5 lakh teachers सीकर. चुनावी साल में ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले व नई भर्ती की नियुक्ति सरकार व शिक्षा विभाग के लिए गलफांस बन गए हैं। डीपीसी पर कोर्ट की रोक के बीच ये तय नहीं हो पा रहा है कि तबादलों व नई भर्ती के लिए खाली पदों की व्यवस्था कैसे हो। इनसे जुड़े करीब डेढ लाख शिक्षकों को संतुष्ट करने के साथ आगामी सत्र से पहले स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करना भी बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में शिक्षक संगठनों की मदद से पत्रिका ने थ्री प्वाइंट फॉर्मूला तैयार किया है। जिसे अपनाने पर शिक्षकों के साथ सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले 96 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई की समस्या का भी समाधान हो सकता है।