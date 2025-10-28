सर्दी का असर: नमी और ठंड से बढ़े सांस के मरीज

सीकर. एक सप्ताह में मौसम में आई ठंड और बढ़ी नमी ने सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) के मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। जिला अस्पताल और निजी चिकित्सालयों के श्वसन रोग विभागों में इन दिनों सीने में जकड़न, खांसी और सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। चिकित्सकों का कहना है कि ठंड के मौसम में हवा में नमी बढ़ने से प्रदूषक कण नीचे बैठ जाते हैं, जिससे सांस संबंधी रोगियों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जिला अस्पताल सीकर के श्वसन रोग विभाग में पिछले एक पखवाड़े में 40 प्रतिशत तक मरीजों की संख्या बढ़ी। ओपीडी में औसतन दिनभर में 80 से 100 मरीज सीने में जकड़न, खांसी, सांस फूलना जैसी शिकायतों के साथ पहुंच रहे हैं। इनमें से करीब हर चौथा मरीज सीओपीडी या अस्थमा से पीड़ित पाया जा रहा है।