जयपुर को छोड़ प्रदेश के 11 आरटीओ व 54 डीटीओ कार्यालयों के पास नहीं सीजर यार्ड

सीकर. परिवहन विभाग करीब 7 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व हर वर्ष राजस्थान सरकार को प्रदान करता है। इसके बावजूद प्रदेश के 41 जिलों में 12 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और 54 जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में जयपुर आरटीओ को छोड़ कहीं भी सीजर यार्ड नहीं है। परिवहन विभाग के कमिश्नर ने प्रदेशभर के आरटीओ व डीटीओ को निर्देश दिए हुए हैं कि वे संबंधित जिला कलक्टर व एसडीएम से संपर्क कर सीजर यार्ड के लिए जगह आवंटित करवाएं। आरटीओ सीकर के अधिकारी विगत पांच साल से अधिक समय से जिला कलक्टर को जमीन अलॉट करने के लिए पत्राचार कर रहे हैं। आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। विभाग के अधिकारी वाहन को जब्त करने के बजाय उससे टेक्स जमा करवाने या ओवरलोड वाहन नहीं चलाने की समझाइश कर वाहन छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं कई जब्त वाहनों से सामान तक चोरी हो चुका है।