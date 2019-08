सुहागरात को इस दुल्हन ने की ऐसी करतूत कि पूरे गांव में मच गया हंगामा, रातभर नहीं सो सके ग्रामीण

Fake Bride Escaped on First Night of Marriage in Dhod village : सीकर जिले के धोद में सुहागरात को दुल्हन की एक करतूत से पूरे गांव में हंगामा मच गया। दूल्हा व उसका परिवार और ग्रामीण रातभर गांव में भटके रहे।