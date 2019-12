जयपुर से लाकर चला रहे थे 500 और 200 के जाली नोट, शराब की दुकान पर ऐसे हुआ खुलासा

Fake Note Racket Busted by Rajasthan Police : जयपुर से 200 व 500 रुपए ( Fake Currency of 500 or 200 Notes in Rajasthan ) के नकली नोट लाकर जिले में खपाए जा रहे हैं। पुलिस ने 5 लाख 96 हजार रुपए के नकली नोटों के साथ चला बस स्टैंड व जयपुर से दो-दो जनों को गिरफ्तार किया है।