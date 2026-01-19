Sikar: फेमस यूट्यूबर पत्नी ने रील्स के खातिर अपने ही पति को दे दी बड़ी सजा, चौंका देंगे सोशल मीडिया कपल के ये मामले

संवाद का माध्यम मोबाइल अब पति-पत्नी के बीच विवाद का सबब बन रहा है। जिले में हर साल 50 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें दांपत्य विवाद की जड़ मोबाइल बन रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र व सखी सेंटर में की गई पड़ताल से ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पत्नियों द्वारा सोशल मीडिया पर रील बनाना, पति या पत्नी का घंटों मोबाइल पर व्यस्त रहना, संदिग्ध कॉल और चैट सबने रिश्तों में खटास बढ़ाई है। हालात यहां तक मिले कि रील बनाने के लिए एक महिला ने तो पति तक को छोड़ दिया। वहीं, कई मामलों में बात परामर्श से आगे बढ़कर अदालत तक भी पहुंची मिली।