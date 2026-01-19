Sikar: फेमस यूट्यूबर पत्नी ने रील्स के खातिर अपने ही पति को दे दी बड़ी सजा, चौंका देंगे सोशल मीडिया कपल के ये मामले

Photo: Patrika
सीकर शहर की उर्मिला (बदला हुआ नाम) सोशल मीडिया पर शौकिया रील बनाने लगी। धीरे-धीरे फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ने लगे और वह फेमस यू-ट्यूबर बन गई जिसके बाद से वह मोबाइल में ही व्यस्त रहने लगी। पति को दोस्तों ने भी टोकना शुरू कर दिया। इस पर दोनों पति-पत्नी में विवाद हुआ तो मामला सलाह सुरक्षा केंद्र पहुंचा। यहां समझाइश करने पर भी पत्नी ने फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा होने और स्वतंत्र आय कमाने का हवाला देते हुए रील्स के लिए पति तक को छोड़ने की बात कह दी। मामला कोर्ट में चल रहा है।
दिल्ली में विवाह के बाद से फेमस यूट्यूबर पत्नी नाजिया (बदला हुआ नाम) वीडियो में ही मगन रहने लगी तो पति ने उसे सीकर स्थित पीहर छोड़ दिया। इस पर पत्नी ने पति पर दहेज का मुकदमा दर्ज कराया तो मामला सलाह सुरक्षा केंद्र पहुंचने पर पति को बुलाया गया। यहां पति ने उसके सोशल मीडिया में व्यस्त रहने के चलते पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं निभाने की बात कही। समझाइश में पत्नी के विशेष अवसरों पर ही वीडियो अपलोड करने की बात पर पति को सहमत करते हुए मामला सुलझाया गया।
संवाद का माध्यम मोबाइल अब पति-पत्नी के बीच विवाद का सबब बन रहा है। जिले में हर साल 50 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें दांपत्य विवाद की जड़ मोबाइल बन रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र व सखी सेंटर में की गई पड़ताल से ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पत्नियों द्वारा सोशल मीडिया पर रील बनाना, पति या पत्नी का घंटों मोबाइल पर व्यस्त रहना, संदिग्ध कॉल और चैट सबने रिश्तों में खटास बढ़ाई है। हालात यहां तक मिले कि रील बनाने के लिए एक महिला ने तो पति तक को छोड़ दिया। वहीं, कई मामलों में बात परामर्श से आगे बढ़कर अदालत तक भी पहुंची मिली।
मोबाइल में रील्स बनाने, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने व मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने पर पति-पत्नी के बीच विवाद के हर साल 25 से 30 मामले आ रहे हैं। इनमें से काउंसलिंग में ज्यादातर मामलों में संवाद बहाल करने से हालात सुधर जाते हैं।
भाग्य लक्ष्मी, प्रभारी, महिला सलाहकार सुरक्षा केंद्र, सीकर।
सोशल मीडिया पर लाइक्स और वर्चुअल पहचान कई लोगों के लिए आत्मसम्मान का जरिया बन गई है। लेकिन यही चीज भावनात्मक रूप से पति व पत्नी में दूरी पैदा कर रही है। मोबाइल से नेट, मेमोरी, टाइम और हेल्थ और रिलेशन सभी खराब हो रहे हैं। इसे देखते हुए डिजिटल डिटॉक्स और तय समय पर मोबाइल से दूरी जरूरी है।
डा. अरविंद महला, समाजशास्त्री व प्राचार्य एसके गर्ल्स कॉलेज, सीकर।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग