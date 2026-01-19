19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar: फेमस यूट्यूबर पत्नी ने रील्स के खातिर अपने ही पति को दे दी बड़ी सजा, चौंका देंगे सोशल मीडिया कपल के ये मामले

आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म्स पर फेमस होने की चाहत ने दांपत्य जीवन में नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। पति-पत्नी के बीच मोबाइल, रील्स और वीडियो बनाने को लेकर बढ़ते तनाव के कारण रिश्तों में दरारें देखने को मिल रही हैं।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Jan 19, 2026

Social Media Case

Photo: Patrika

सीकर शहर की उर्मिला (बदला हुआ नाम) सोशल मीडिया पर शौकिया रील बनाने लगी। धीरे-धीरे फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ने लगे और वह फेमस यू-ट्यूबर बन गई जिसके बाद से वह मोबाइल में ही व्यस्त रहने लगी। पति को दोस्तों ने भी टोकना शुरू कर दिया। इस पर दोनों पति-पत्नी में विवाद हुआ तो मामला सलाह सुरक्षा केंद्र पहुंचा। यहां समझाइश करने पर भी पत्नी ने फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा होने और स्वतंत्र आय कमाने का हवाला देते हुए रील्स के लिए पति तक को छोड़ने की बात कह दी। मामला कोर्ट में चल रहा है।

दूसरा मामला: फेमस यू-ट्यूबर पत्नी से हुआ विवाद

दिल्ली में विवाह के बाद से फेमस यूट्यूबर पत्नी नाजिया (बदला हुआ नाम) वीडियो में ही मगन रहने लगी तो पति ने उसे सीकर स्थित पीहर छोड़ दिया। इस पर पत्नी ने पति पर दहेज का मुकदमा दर्ज कराया तो मामला सलाह सुरक्षा केंद्र पहुंचने पर पति को बुलाया गया। यहां पति ने उसके सोशल मीडिया में व्यस्त रहने के चलते पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं निभाने की बात कही। समझाइश में पत्नी के विशेष अवसरों पर ही वीडियो अपलोड करने की बात पर पति को सहमत करते हुए मामला सुलझाया गया।

रील, चैट और कॉल बढ़ा रहे दांपत्य जीवन में दरार

संवाद का माध्यम मोबाइल अब पति-पत्नी के बीच विवाद का सबब बन रहा है। जिले में हर साल 50 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें दांपत्य विवाद की जड़ मोबाइल बन रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र व सखी सेंटर में की गई पड़ताल से ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पत्नियों द्वारा सोशल मीडिया पर रील बनाना, पति या पत्नी का घंटों मोबाइल पर व्यस्त रहना, संदिग्ध कॉल और चैट सबने रिश्तों में खटास बढ़ाई है। हालात यहां तक मिले कि रील बनाने के लिए एक महिला ने तो पति तक को छोड़ दिया। वहीं, कई मामलों में बात परामर्श से आगे बढ़कर अदालत तक भी पहुंची मिली।

इन वजहों से बिगड़ रहे रिश्ते

  1. पति या पत्नी का हर समय मोबाइल में व्यस्त रहना
  2. कॉल और चैट को लेकर शक और निगरानी
  3. सोशल मीडिया पर पब्लिक लाइफ बनाम पर्सनल लाइफ का टकराव

टॉपिक एक्सपर्ट….

मोबाइल में रील्स बनाने, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने व मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने पर पति-पत्नी के बीच विवाद के हर साल 25 से 30 मामले आ रहे हैं। इनमें से काउंसलिंग में ज्यादातर मामलों में संवाद बहाल करने से हालात सुधर जाते हैं।

भाग्य लक्ष्मी, प्रभारी, महिला सलाहकार सुरक्षा केंद्र, सीकर।

सोशल मीडिया पर लाइक्स और वर्चुअल पहचान कई लोगों के लिए आत्मसम्मान का जरिया बन गई है। लेकिन यही चीज भावनात्मक रूप से पति व पत्नी में दूरी पैदा कर रही है। मोबाइल से नेट, मेमोरी, टाइम और हेल्थ और रिलेशन सभी खराब हो रहे हैं। इसे देखते हुए डिजिटल डिटॉक्स और तय समय पर मोबाइल से दूरी जरूरी है।

डा. अरविंद महला, समाजशास्त्री व प्राचार्य एसके गर्ल्स कॉलेज, सीकर।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Dungarpur: जंगल में इस हाल में मिले ‘नाबालिग कपल’, न्यू ईयर पर घर से लापता हुए थे लड़का-लड़की, 18 दिन बाद ऐसे मिले
डूंगरपुर
Police Team

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: फेमस यूट्यूबर पत्नी ने रील्स के खातिर अपने ही पति को दे दी बड़ी सजा, चौंका देंगे सोशल मीडिया कपल के ये मामले

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar: एक्टर बनने मुंबई निकला 10वीं का छात्र, JEE-NEET की कर रहा था तैयारी, शिक्षक पिता ढूंढ-ढूंढकर हो गए परेशान

Sikar Train
सीकर

Khatu Shyam Mandir : बसंत पंचमी के दिन खाटूनगरी में नहीं बंटेगा पीला वस्त्र, कमेटी ने कहा, ऐसी कोई परंपरा नहीं

Khatu Shyam Mandir New update Basant Panchami day Khatunagari will not be distributed Yellow garments
सीकर

Sikar: 215 करोड़ लागत से बने स्टेट हाईवे-06 पर 25 से ज्यादा खामियां, निर्माणकर्ता फर्म, RSRDC और टोल कम्पनी का काटा चालान

डूंगरगढ़- सरदारशहर- राजगढ़ स्टेट हाइवे-06 पर खामियां उजागर, पत्रिका फोटो
सीकर

दुबई भागने की फिराक में था खाटूश्यामजी श्रद्धालु से मारपीट करने वाला बदमाश, पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा

Khatu-Shyamji-Devotee-Assaulted-and-Robbed
सीकर

Sikar: सगी बहनों की एक साथ उठी अर्थी, दोनों की एक ही दिन सगे भाइयों से हुई थी शादी, अब पतियों का रो-रोकर बुरा हाल

Sikar-Road-Accident
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.