गोवर्धन जैविक योजना का मिल रहा किसानों को लाभ

सीकर. रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से न केवल मिट्टी की सेहत बल्कि आम इंसानों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आमजन को रसायन मुक्त अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है। इसी पहल के तहत सरकार की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत जिलेवार लक्ष्य दिए गए हैं। योजना के तहत सीकर जिले को डेढ हजार यूनिट लगाने का लक्ष्य दिया गया है। अच्छी बात है कि किसान के नाम भूमि होने पर योजना के तहत अनुदान दिया जा सकेगा। अच्छी बात है कि सरकार की ओर से किसानों को एक वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने पर 10,000 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाएगा।