किसानों की बढ़ी दुविधा: बीमित होने के बावजूद नष्ट हुई फसल का बीमा क्लेम मिलने पर संशय

सीकर. खरीफ सीजन में बारिश की मार झेल चुके किसानों की दुविधा अब और बढ़ गई है। वजह खरीफ की फसलें की इस समय कटाई नहीं हो पाना है। इससे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमित होने के बावजूद किसानों को खड़ी फसल में हुए नुकसान का क्लेम नहीं मिलेगा। योजना में बीमा कंपनियों की गाइड-लाइन के अनुसार किसानों को फसल बीमा का भुगतान केवल फसल कटाई प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट) के आधार पर ही होगा। जब तक फसल की कटाई नहीं होगी, नुकसान का आकलन संभव नहीं है। बीमित किसानों के अनुसार सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियम बदलकर खड़ी फसल के नुकसान पर भी मुआवजा देने का प्रावधान करना चाहिए । पिछले दिनों कृषि विभाग ने प्रारंभिक आकलन में माना है कि जिले में अगस्त माह के अंतिम सप्ताह और सितबर माह की शुरूआत में हुई भारी बारिश से जिले के कई हिस्सों में ग्वार, मूंग, बाजरा की फसलें बर्बाद हो गईं। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गईं, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन यह नुकसान फिलहाल बीमा दावे में शामिल नहीं होगा।