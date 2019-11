मां को खाना देकर लौट रहे बेटे की सड़क हादसे में मौत, घर पर दो वर्षीय बेटा कर रहा था इंतजार

Road Accident in Ranoli Sikar : सीकर जिले के शिश्यूं में रानोली बस स्टैंड के पास बालाजी अंडरपास पुलिया पर सीकर की तरफ से आ रहे युवक की बाइक को तेज रफ्तार ने टक्कर मार ( One Died in Road Accident ) दी। जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई।