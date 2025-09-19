Patrika LogoSwitch to English

सीकर

सीकर में फिर गैंगवार की आशंका, हिस्ट्रीशीटर व उसका साथी बड़ी गैंग को सप्लाई करने वाले थे हथियार

- इनामी हिस्ट्रशीटर संजय भार्गव व पंजाब के बदमाश सोमदत्त की सीकर जेल में हुई थी दोस्ती

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Sep 19, 2025

सीकर. सीकर की डीएसटी टीम ने हथियार व कारतूों के साथ जिन दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, वे इन अवैध हथियारों से गैंगस्टर व उनके गुर्गे सीकर में बड़ी वारदात कों अंजाम देने की फिराक में थे। एक आरोपी पांच हजार का इनामी बदमाश हिस्ट्रीशीटर संजय भार्गव है तो दूसरा पंजाब के फाजिल्का का बदमाश सोमदत्त है। सोमदत्त व हिस्ट्रीशीटर संजय भार्गव दोनों सीकर जेल में साथ रहे थे और तभी दोनों में के बीच दोस्ती हुई थी। दोनों बदमाश ठेहट गैंग के खास गुर्गे रानोली के बदमाश विजय भार्गव के लिए हथियार एकत्रित कर रहे थे, जिससे कि बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा सक।

बदमाश सोमदत्त पिस्टल व कारतूस लेकर आ रहा था -

डीएसटी टीम के प्रभारी वीरेंद्र यादव व सदर थानाधिकारी इंद्राज मरोड़िया ने बताया कि पंजाब के फाजिल्का जिले का बदमाश सोमदत्त शर्मा जैसलमेर से बस से हथियार लेकर सीकर आ रहा था। टीम ने जैसलमेर की बस को रुकवाया। सोमदत्त को उतारकर तलाशी ली तो उसके बैग से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। घटना खुलासा करने में कांस्टेबल हरीश कुमार भांभू की विशेष भूमिका रही।

जयपुर के डीएसटी प्रभारी व मनिंद्र पर की थी फायरिंग-

पुलिस पूछताछ में बदमाश सोमदत्त ने बताया कि उसने 20 जुलाई 2021 को रानोली थाना इलाके के गोरियां स्थित एक होटल में जयपुर डीएसटी के तत्कालीन प्रभारी वीरेंद्र खीचड़ और हैड कांस्टेबल मनेंद्रसिंह शेखावत पर फायरिंग की थी। मनेंद्रसिंह के पेट में गोली लगी और वे वहीं गिर गए। इस पर बदमाश सीआई वीरेंद्र खीचड़ से कार की चाबी लेकर फरार हो गए थे। बदमाश सीकर होते हुए बीकानेर की ओर भाग गए थे। आरोपी सोमदत्त तीन साल से सीकर जेल में रहा। जमानत पर आते ही आरोपी फिर से पंजाब व हरियाणा सहित प्रदेश के कई जिलों से हथियार तस्करी सीकर में सप्लाई करने लगा था।

पांच हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर पकड़ा-

हिस्ट्रीशीटर संजय भार्गव (25) निवासी सिंघाना, झुंझुनूं को मारुति रेजिडेंसी पर दबिश देकर देर रात गिरफ्तार था। उसके पास पास एक देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। खाटूश्यामजी सदर थाने का हिस्ट्रीशीटर है और अभी गाेवटी में रह रहा है। भार्गव पर गुढ़ा थाना पुलिस ने पांच हजार रुए का इनामी घोषित कर रखा है। आरोपी पर एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। हिस्ट्रशीटर संजय भार्गव ठेहट गैंग के गुर्गे बदमाश विजय भार्गव का खास गुर्गा है और उसी के लिए हथियार इकट्ठे कर रहा था।

Sep 19, 2025

19 Sept 2025 11:07 pm

