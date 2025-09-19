सीकर में फिर गैंगवार की आशंका, हिस्ट्रीशीटर व उसका साथी बड़ी गैंग को सप्लाई करने वाले थे हथियार

पुलिस पूछताछ में बदमाश सोमदत्त ने बताया कि उसने 20 जुलाई 2021 को रानोली थाना इलाके के गोरियां स्थित एक होटल में जयपुर डीएसटी के तत्कालीन प्रभारी वीरेंद्र खीचड़ और हैड कांस्टेबल मनेंद्रसिंह शेखावत पर फायरिंग की थी। मनेंद्रसिंह के पेट में गोली लगी और वे वहीं गिर गए। इस पर बदमाश सीआई वीरेंद्र खीचड़ से कार की चाबी लेकर फरार हो गए थे। बदमाश सीकर होते हुए बीकानेर की ओर भाग गए थे। आरोपी सोमदत्त तीन साल से सीकर जेल में रहा। जमानत पर आते ही आरोपी फिर से पंजाब व हरियाणा सहित प्रदेश के कई जिलों से हथियार तस्करी सीकर में सप्लाई करने लगा था।