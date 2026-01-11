11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

Weather Alert: राजस्थान में सर्दी का कहर, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक पहुंचा, IMD की नई चेतावनी जारी

IMD Weather Update: सीकर में ठंड ने रविवार को नया रिकॉर्ड बनाया। फतेहपुर में तापमान माइनस 2 डिग्री तक गिरते ही पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में आ गया।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Rakesh Mishra

Jan 11, 2026

Weather alert, Rajasthan weather alert, Sikar weather alert, IMD weather alert, winter alert, Rajasthan winter alert, Jaipur winter alert, Jodhpur winter alert, Sikar winter alert, January winter alert, January weather alert, fog alert, cold wave alert, cold day alert, how will the weather be, weather of my village, weather department, Jaipur weather department, snowfall, snowfall alert, वेदर अलर्ट, राजस्थान वेदर अलर्ट, सीकर वेदर अलर्ट, आईएमडी वेदर अलर्ट, सर्दी अलर्ट, राजस्थान सर्दी अलर्ट, जयपुर सर्दी अलर्ट, जोधपुर सर्दी अलर्ट, सीकर सर्दी अलर्ट, जनवरी सर्दी अलर्ट, जनवरी वेदर अलर्ट, कोहरा अलर्ट, शीतलहर अलर्ट, शीतदिन अलर्ट, मौसम कैसा रहेगा, मेरे गांव का मौसम, मौसम विभाग, जयपुर मौसम विभाग, बर्फबारी, बर्फबारी अलर्ट

खेत में पत्तों पर जमी बर्फ। फोटो- पत्रिका

सीकर। जिले में रविवार को कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में तापमान अचानक 7.3 डिग्री गिरकर माइनस 2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार फतेहपुर रविवार को प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। सीजन में पहली बार पारा इतनी तेजी से नीचे गया कि मानो पूरा क्षेत्र जम सा गया।

सर्दी का असर खेतों से लेकर जनजीवन तक

पेड़ों, पौधों और वाहनों के शीशों पर ओस जम गई। खुले में रखे बर्तनों में पानी पर मोटी परत जम गई, वहीं खेतों में पानी सप्लाई करने वाली पाइपों के अंदर और बाहर भी बर्फ जम गई। सर्दी ने जनजीवन को प्रभावित किया। लोग देर तक रजाई में दुबके रहे और अलाव का सहारा लेते दिखे।

कोहरे के साथ हुई सुबह, दिन में चली शीतलहर

सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई। ग्रामीण और खुले इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा रहा और कई जगह दृश्यता 100 मीटर से भी कम रही। धूप निकलने से मौसम साफ जरूर हुआ, लेकिन शीतलहर के चलते ठंड का असर पूरे दिन बना रहा।

तेज सर्दी का दौर जारी रहेगा

मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले चार-पांच दिन भी तेज सर्दी, शीतलहर और कोहरे का असर जारी रहेगा। मौसम साफ रहने से तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तरी हवाएं भी ठंड बढ़ाने का काम करेंगी।

यह वीडियो भी देखें

माउंट आबू से भी ठंडा रहा सीकर

रविवार को सीकर शहर का न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री दर्ज हुआ, जो माउंट आबू के 2 डिग्री से भी कम रहा। फतेहपुर माइनस 2 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान दर्ज हुआ। इसके बाद नागौर माइनस 1 डिग्री, जबकि पिलानी और सीकर शहर भी सबसे ठंडे क्षेत्रों में शामिल रहे।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, राजस्थान में एक साथ 38 कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज
जालोर
Constable Recruitment Exam, Constable Recruitment Exam in Rajasthan, FIR against Constable, FIR against Constable in Jalore, FIR against Constable in Rajasthan, Constable Recruitment Exam Scam, Fraud in Constable Recruitment Exam, Dummy Candidate in Constable Recruitment Exam, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इन राजस्थान, कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर, कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर इन जालोर, कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर इन राजस्थान, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा घोटाला, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फ्रॉड, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में डमी कैडिंडेट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 07:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Weather Alert: राजस्थान में सर्दी का कहर, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक पहुंचा, IMD की नई चेतावनी जारी

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर में देवरानी के निधन के सदमे से जेठानी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

सीकर

सीकर में नाबालिग को होटल ले जाकर किया गैंगरेप, गांव के युवक व साथी पर आरोप, मामला दर्ज

सीकर

Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी का सितम, शेखावाटी में एक की मौत, मौसम विभाग की इन जिलों के लिए चेतावनी

rajasthan weather update
सीकर

IMD Warning: राजस्थान के इन इलाकों में गिरे ओले, अब मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के लिए कर दी ये भविष्यवाणी

Rain Hail
सीकर

Motivational: सेवानिवृत्त होने के बाद भी दे रहे फ्री सेवाएं, गांव वालों के लिए मिसाल बने जलदाय विभाग के रिटायर्ड बीरबल यादव

motivational-story-
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.