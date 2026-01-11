Weather Alert: राजस्थान में सर्दी का कहर, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक पहुंचा, IMD की नई चेतावनी जारी

सीकर। जिले में रविवार को कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में तापमान अचानक 7.3 डिग्री गिरकर माइनस 2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार फतेहपुर रविवार को प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। सीजन में पहली बार पारा इतनी तेजी से नीचे गया कि मानो पूरा क्षेत्र जम सा गया।