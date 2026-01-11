Weather Alert: राजस्थान में सर्दी का कहर, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक पहुंचा, IMD की नई चेतावनी जारी

खेत में पत्तों पर जमी बर्फ। फोटो- पत्रिका
सीकर। जिले में रविवार को कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में तापमान अचानक 7.3 डिग्री गिरकर माइनस 2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार फतेहपुर रविवार को प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। सीजन में पहली बार पारा इतनी तेजी से नीचे गया कि मानो पूरा क्षेत्र जम सा गया।
पेड़ों, पौधों और वाहनों के शीशों पर ओस जम गई। खुले में रखे बर्तनों में पानी पर मोटी परत जम गई, वहीं खेतों में पानी सप्लाई करने वाली पाइपों के अंदर और बाहर भी बर्फ जम गई। सर्दी ने जनजीवन को प्रभावित किया। लोग देर तक रजाई में दुबके रहे और अलाव का सहारा लेते दिखे।
सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई। ग्रामीण और खुले इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा रहा और कई जगह दृश्यता 100 मीटर से भी कम रही। धूप निकलने से मौसम साफ जरूर हुआ, लेकिन शीतलहर के चलते ठंड का असर पूरे दिन बना रहा।
मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले चार-पांच दिन भी तेज सर्दी, शीतलहर और कोहरे का असर जारी रहेगा। मौसम साफ रहने से तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तरी हवाएं भी ठंड बढ़ाने का काम करेंगी।
रविवार को सीकर शहर का न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री दर्ज हुआ, जो माउंट आबू के 2 डिग्री से भी कम रहा। फतेहपुर माइनस 2 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान दर्ज हुआ। इसके बाद नागौर माइनस 1 डिग्री, जबकि पिलानी और सीकर शहर भी सबसे ठंडे क्षेत्रों में शामिल रहे।
