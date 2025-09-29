मोबाइल की दुकान में लगी आग, चार लाख के मोबाइल जलकर राख

दुकानदार प्रतीक जोशी ने बताया कि उनकी अजमेरी बस स्टैंड पर मोबाइल की दुकान है। करीब 10.30 बजे उनके पास किसी जानकार का फोन आया कि उनकी दुकान से धुंआ उठ रहा है। वह मौके पर आया तो दुकान में आग लगी हुई। दुकान का सारा सामान जल गया। करीब तीन से चार लाख रुपए के मोबाइल व सामान जल गया। वह आठ बजे दुकान बढ़ाकर गए थे। फायर ब्रिगेड आई तब तक दुकान में रखे महंगे मोबाइल व अन्य सामान जल गया।