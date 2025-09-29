मोबाइल की दुकान में लगी आग, चार लाख के मोबाइल जलकर राख

सीकर. सीकर शहर में राजश्री सिनेमा के पास बिदावतका स्कूल की गली में स्थित मोबाइल की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। मोबाइल की दुकान में रखे मोबाइल व अन्य एसेसिरीज जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों व व्यापारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग नहीं बुझ पाई।
दुकानदार प्रतीक जोशी ने बताया कि उनकी अजमेरी बस स्टैंड पर मोबाइल की दुकान है। करीब 10.30 बजे उनके पास किसी जानकार का फोन आया कि उनकी दुकान से धुंआ उठ रहा है। वह मौके पर आया तो दुकान में आग लगी हुई। दुकान का सारा सामान जल गया। करीब तीन से चार लाख रुपए के मोबाइल व सामान जल गया। वह आठ बजे दुकान बढ़ाकर गए थे। फायर ब्रिगेड आई तब तक दुकान में रखे महंगे मोबाइल व अन्य सामान जल गया।
फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। अग्निशमन दस्ते के रणवीरसिंह ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की दो दमकल मौके पर पहुंची और पांच मिनट में आग पर काबू पाया गया।
