एक चिता पर पांचों का अंतिम संस्कार, पीहर पक्ष आया न ससुराल वाले… लिव इन पार्टनर ने निभाई आखिरी रस्में

सदर थानाधिकारी इंद्रा मराेड़िया रविवार को मूंडवाड़ा गांव गए थे और मृतक महिला के पीहर पक्ष में मां-भाई और ससुराल पक्ष में पहले पति नेमीचंद बाजिया के परिवार से भी बात की थी लेकिन उन्होंने लगातार दूसरे दिन भी शव लेने से मना करते हुए लिखकर दे दिया। इन लोगों से पुलिस ने शनिवार को भी शवों का पोस्टमार्टम करवाने की बात कही थी लेकिन उन्होंने स्पष्ट इंकार कर दिया था। पुलिस ने महिला के लिव इन पार्टनर झुंझुनूं जिले के पिपली निवासी शैलेष झाझड़िया को भी शनिवार को फोन किया था तो उसने मां के बीमार होने की बात कही थी। रविवार शाम को मृतका का लिव इन पार्टनर शैलेष झाझड़िया श्री कल्याण हॉस्पिटल आ गया। पालवास में एक निजी स्कूल में नौकरी के दौरान पिंकी व शैलेष के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। शैलेष से मृतका पिंक चौधरी के दो बेटे आयु और अवनीश थे। पिछले एक साल से विवाद व अनबन होने के चलते पिंकी चौधरी ने शैलेष के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था। जबकि पहले पति नेमीचंद बाजिया निवासी मूंडवाड़ा से उसके एक बेटा व एक बेटी थे।