सीबीआइ जांच में खुलासा: एक्सीडेंट झूठे, क्लेम असली, 87 वाहनों के ‘नकली एक्सीडेंट’ पर 2.5 करोड़ की ठगी

सीकर जिले में एक बीमा कंपनी व वाहन कंपनियों के अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से क्लेम उठाने का बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआइ जयपुर व बीमा कंपनी की विजिलेंस टीम की संयुक्त जांच में यह फर्जीवाड़ा खुला है। प्रांरभिक जांच में वर्ष 2019 से 2022 तक 87 वाहनों का गलत तरीके से लगभग दो से ढ़ाई करोड़ का दुर्घटना क्लेम उठाने का मामला पकड़ में आया। फिलहाल सीबीआइ जयपुर की टीम जांच में जुटी है। खास बात यह है कि मिलीभगत के खेल में ऐसे वाहनों का भी बीमा उठा लिया, जो एक्सीडेंट में कई महीनों पहले ही पूरी तरह खत्म हो गए।