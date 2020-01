दुनिया से एक साथ विदा हुए बचपन के 7 यार-दोस्त, एक साथ उठे जनाजे तो रो पड़ा पूरा गांव

फतेहपुर-सालासर बॉर्डर के पास एनएच-58 पर हुए हादसे ( 7 Killed in Road Accident in Salasar Fatehpur ) ने रोलसाहबसर गांव को गहरा जख्म दिया है। हादसे के शिकार हुए सभी युवक ( Funeral of 7 Friends in Village ) आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। सुबह से लेकर रात तक सारे एक साथ रहते थे।