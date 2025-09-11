Patrika LogoSwitch to English

Sikar: एग्जाम देने आई स्टूडेंट से गैंग रेप, बायोमेट्रिक के दौरान बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गए युवक

Rajasthan Crime: कॉलेज में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने के दौरान छात्रा को बहला-फुसलाकर दो युवकों ने सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

Akshita Deora

Sep 11, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पत्रिका)

Gang Rape Case: सीकर के एक निजी कॉलेज में परीक्षा देने आई छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी अजय सैनी को गिरफ्तार कर लिया है जो राधाकिशनपुरा का निवासी है।

पुलिस के अनुसार कॉलेज में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने के दौरान छात्रा को बहला-फुसलाकर दो युवकों ने सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

घटना के बाद पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है।

अश्लील वीडियो बनाकर युवती से बलात्कार

वहीं सीकर जिले के ही एक अन्य मामले में आरोपी ने पहले एक युवती का नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया। घटना करीब एक साल पुरानी है और आरोपी श्रीराम खोखर, निवासी बड़ का चारणवास, इस दौरान फरार चल रहा था।

पुलिस ने आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सोमवार शाम गोडियावास गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पहले युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए और बाद में सोशल मीडिया व व्हाट्सएप पर परिजनों तक वायरल कर दिए। आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है।

Published on:

11 Sept 2025 12:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: एग्जाम देने आई स्टूडेंट से गैंग रेप, बायोमेट्रिक के दौरान बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गए युवक

