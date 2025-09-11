Sikar: एग्जाम देने आई स्टूडेंट से गैंग रेप, बायोमेट्रिक के दौरान बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गए युवक

पुलिस ने आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सोमवार शाम गोडियावास गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पहले युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए और बाद में सोशल मीडिया व व्हाट्सएप पर परिजनों तक वायरल कर दिए। आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है।