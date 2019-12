राजस्थान में यहां अपने दो पोतों की शादी में दादी ने जो किया, उसको लेकर हर तरफ हो रही चर्चा

Marriage Done Without Dowry : गांव माकड़ी में एक शादी ऐसी हुई है जो दहेज लोभियों को आईना दिखाती है। जी हां हम बात कर रहे है नीमकाथाना के सिरोही कस्बे की ढाणी तेजावाली के राजस्थान पुलिस में कार्यरत बीरबल यादव की मां नाथी देवी जो अपने दो पौत्र की शादी में दहेज नहीं लेकर बदले में पौत्रवधू को मुंह दिखाई में कार ( Grandmother Gift Car to Grandchildren's Marriage ) दी है।