नाबालिग को मां ने काम करने के लिए किसी के घर भेजा, मालिक ने किया बलात्कार

सीकर. जिले में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित नाबालिग की मां ने बेटी को आरोपी के घर काम करने के लिए भेजा था। आरोपी मकान मालिक ने मौका पाकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। प्रदेश के दूसरे जिले में रहने वाले पीड़िता के पिता ने वहां पोक्सो की धाराओं में जीरों नंबर की एफआईआर दर्ज करवाकर सीकर एसपी ऑफिस के जरिए संबंधित थाना क्षेत्र में भिजवाई है।