खाटूश्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, हनुमान बेनीवाल ने खोला मोर्चा, कहा- सौ प्रतिशत न्याय दिलाकर रहेंगे

गौरतलब है कि मई महीने में विवाद तोरण द्वार के निकट एक कमरा बुक करने और उसे किराए पर लेने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते इस मामूली कहासुनी ने एक हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसके बाद लाठी, डंडों और लोहे के धारदार सरियों से लैस कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां मौजूद एक स्थानीय युवक करण कुमावत पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा था। आरोपियों ने करण पर लोहे के सरियों और भारी लाठियों से सिर और शरीर के अन्य संवेदनशील हिस्सों पर लगातार कई वार किए। हमले के कारण करण के सिर में गंभीर चोटें आईं और वह अत्यधिक खून बह जाने के कारण अचेत हो गया।