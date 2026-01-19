19 जनवरी 2026,

सोमवार

सीकर

Rain Alert: शेखावाटी सहित राजस्थान में यहां तीन दिन होगी झमाझम बारिश, प्रदेश में फिर प्रचंड होगी ठंड

राजस्थान में शेखावाटी सहित कई इलाकों में तीन दिन बाद मौसम मे बड़ा बदलाव आने वाला है।

सीकर

image

Sachin Mathur

Jan 19, 2026

Weather News

Rain Possibility in Rajasthan (Patrika File Photo)


सीकर. शेखावाटी सहित प्रदेश में एक बार फिर मावठ होगी। इस दौरान मेघगर्जन के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इससे किसानों को फायदा होगा तो आमजन को फिर ठंड से ठिठुरना होगा। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अलर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 22 व 23 जनवरी को जोधपुर व बीकानेर संभाग सहित शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मावठ होगी। इससे अंचल में ढीले हुए सर्दी के तेवर भी तीखे होंगे।

गिरेगा पारा, बढ़ेगी सर्दी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर शेखावाटी के चूरू व झुंझुनूं जिले में ज्यादा रहने के आसार है। बाकी इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में एकबारगी तो तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके बाद जैसे ही मौसम साफ होगा तापमान में गिरावट के साथ सर्दी में तेजी आएगी।

बादलों ने बढ़ाया पारा

इससे पहले जिले में सोमवार को भी बादलवाही के चलते तापमान में बढ़त दर्ज हुई। फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में न्यूनतम पारा 3 डिग्री बढ़कर 9.4 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि अधिकतम तापमान 1.9 डिग्री की कमी के साथ 25.4 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 जनवरी तक मौसम साफ रहने से तापमान में ज्यादा बदला की संभावना नहीं है। लेकिन इसके बाद पारा एकबार बढ़कर फिर नीचे आएगा।

Updated on:

19 Jan 2026 09:51 pm

Published on:

19 Jan 2026 09:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rain Alert: शेखावाटी सहित राजस्थान में यहां तीन दिन होगी झमाझम बारिश, प्रदेश में फिर प्रचंड होगी ठंड

सीकर

राजस्थान न्यूज़

Patrika Site Logo

