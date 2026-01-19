Rain Alert: शेखावाटी सहित राजस्थान में यहां तीन दिन होगी झमाझम बारिश, प्रदेश में फिर प्रचंड होगी ठंड



सीकर. शेखावाटी सहित प्रदेश में एक बार फिर मावठ होगी। इस दौरान मेघगर्जन के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इससे किसानों को फायदा होगा तो आमजन को फिर ठंड से ठिठुरना होगा। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अलर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 22 व 23 जनवरी को जोधपुर व बीकानेर संभाग सहित शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मावठ होगी। इससे अंचल में ढीले हुए सर्दी के तेवर भी तीखे होंगे।