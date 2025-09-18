हनीट्रेप की मास्टरमाइंड रेणुका सहित दो युवतियाें को भेजा जेल

सीकर. धोद पुलिस थाना ने हनीट्रैप गैंग की मास्टरमाइंड आरोपी सहित 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवतियों ने अपनी गैंग के साथ मिलकर एक 64 साल के बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाकर उससे 12.90 लाख रुपए ऐंठे थे। युवतियों ने अपने गैंग के बदमाश बुजुर्ग के साथ अश्लील फोटो व वीडियो खींचकर रुपए विभिन्न खातों में डलवाए थे। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। आरोपी महिला रेणुका चौधरी अपने आपको सोशल मीडिया अकाउंट पर समाजसेवी बताती थी और उसने कई नेताओं के स्वागत करने की फोटोज भी सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर अपलोड कर रखी है। हालांकि इस मामले में गैंग का गुर्गा संदीप गोदारा निवासी सूतोद, नेछवा, धमेंद्र उर्फ एके जाट मनासिया व दिनेश मनासिया अभी फरार चल रहे हैं।