Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

हनीट्रेप की मास्टरमाइंड रेणुका सहित दो युवतियाें को भेजा जेल

- हनीट्रेप गैंग की सरगना रेणुका चौधरी अपने आपको सोशल मीडिया अकाउंट पर समाजसेवी बताती थी - अभी भी गैंग का गुर्गा संदीप गोदारा व उसके साथी धमेंद्र उर्फ एके जाट व दिनेश मनासिया फरार चल रहे हैं

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Sep 18, 2025

सीकर. धोद पुलिस थाना ने हनीट्रैप गैंग की मास्टरमाइंड आरोपी सहित 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवतियों ने अपनी गैंग के साथ मिलकर एक 64 साल के बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाकर उससे 12.90 लाख रुपए ऐंठे थे। युवतियों ने अपने गैंग के बदमाश बुजुर्ग के साथ अश्लील फोटो व वीडियो खींचकर रुपए विभिन्न खातों में डलवाए थे। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। आरोपी महिला रेणुका चौधरी अपने आपको सोशल मीडिया अकाउंट पर समाजसेवी बताती थी और उसने कई नेताओं के स्वागत करने की फोटोज भी सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर अपलोड कर रखी है। हालांकि इस मामले में गैंग का गुर्गा संदीप गोदारा निवासी सूतोद, नेछवा, धमेंद्र उर्फ एके जाट मनासिया व दिनेश मनासिया अभी फरार चल रहे हैं।

धोद थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि मामले में हनीट्रेप गैंग की मास्टरमाइंड आरोपी रेणुका चौधरी (30) निवासी घस्सु का बास और उसकी सहयोगी सुबीता जाट (37) निवासी रामपुरा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवतियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

स्वयं को बचाने के लिए स्टांप पेपर पर लिखावाट करवाई -

धोद थानाधिकारी ने बताया कि एक बुजुर्ग ने 30 अगस्त को हनीट्रेप का मामला दर्ज करवाया था। 15 से 20 दिन पहले उसकी फेसबुक के जरिए रेणुका चौधरी से जानकारी हुई। रेणुका उन्हें वीडियो कॉल भी करती थी। युवती रेणुका ने ही सुबीता नाम की महिला की बेटी से उसकी इंस्टाग्राम पर जानकारी करवाई। रेणुका ने सुबीता की बेटी को रामकरण के फार्म हाउस पर मिलने के लिए भेजा। पांच मिनट के बाद ही वहां रेणुका अपने साथ कुछ लोगों को लेकर पहुंच गई थी। हनीट्रेप की गैंग ने बुजुर्ग को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर एक सोने की अंगूठी, एक सोने की चेन और 25 हजार रुपए ले लिए। इसके बाद स्टांप पर लिखावट लेकर रेणुका चौधरी ने अपने खाते में 12.90 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे।

खाता फ्रीज करवाया -

थानाधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से दोनों युवतियां फरार हो गई थी। पुलिस ने मुखबीर से सूचना मिलने पर दोनों युवतियों को धोद चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हनीट्रेप की मास्टर माइंड व गैंग की मुखिया रेणुका चौधरी का बैंक खाता फ्रीज करवा दिया है। मास्टरमाइंड रेणुका चौधरी पहले भी लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में एक सरकारी डॉक्टर को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ चुकी है।

रिसोर्ट व प्रोपर्टी देखकर हनीट्रेप में फांसा -

पुलिस ने बताया कि हनीट्रेप गैंग की सरगना रेणुका पीड़ित से उसके रिसोर्ट पर मिलने गई थी। रिसोर्ट व अन्य प्रोपर्टी देखकर उसने बुजुर्ग को हनीट्रेप में फंसाकर बड़ी रकम ऐंठने की प्लानिंग की। रेणुका के कहने पर सुबीता ने अपनी बेटी की इंस्टाग्राम आईडी से पीड़ित रामकरण को मैसेज करवाया। फिर सुबीता की बेटी को बुजुर्ग से मिलने भेजा और अपहरण कर मारपीट कर 12.90 लाख रुपए डलवाए थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 12:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / हनीट्रेप की मास्टरमाइंड रेणुका सहित दो युवतियाें को भेजा जेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.