होटल मैनेजर की डिमांड पर वेटर भेजता था युवतियां, रातभर चलता अय्याशी का खेल

हाईटेक शहरों के साथ पनपता देह व्यापार ( Prostitution in Sikar ) अब सीकर में भी जड़े जमाने लगा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ( Sikar Police ) ने शहर स्थिति होटलों पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान बस डिपो स्थित राज श्री होटल के मैनेजर ( Prostitution in Hotels ) और दो युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा।

सीकर।

हाईटेक शहरों के साथ पनपता देह व्यापार ( Prostitution in Sikar ) अब सीकर में भी जड़े जमाने लगा है। सीकर अब देह व्यापार के मामलों के खुलासे के बाद पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ( sikar police ) ने शहर स्थिति होटलों पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान बस डिपो स्थित राज श्री होटल के मैनेजर ( Prostitution in Hotels ) और दो युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। उद्योग नगर पुलिस ने दिल्ली से युवतियों को सप्लाई करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार नुरशाद अली निवासी पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि वह होटल हयात पर वेटर का काम करता है। उन्होंने बताया कि नुरशाद ने ही दोनों युवतियों ( Two girls Reached Sikar for Prostitution ) को दिल्ली से बुलाया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने राजलक्ष्मी होटल पर दबिश देकर कार्रवाई की थी। पुलिस ने युवतियों व होटल मैनेजर प्रकाश को गिरफ्तार किया था। जांच में पता लगा था कि होटल मैनेजर ने फोन कर नुरशाद से युवतियों को भेजने के लिए बोलता और फिर रातभर अय्याशी का कारोबार चलता।

Read More :

दो युवतियों को 4 युवकों के पास भेजने की हुई थी डील, 3 दिन पहले कॉल कर दिल्ली से बुलाया



छापा मारा तो हुआ खुलासा

पुलिस की पूछताछ में होटल मैनेजर ने युवतियों को लेकर कई राज खोले है। दरअसल, पुलिस ने बुधवार रात को शहर में कई होटलों और बार में छापा मारा। इस दौरान रोडवेज बस डिपो स्थित होटल राजलक्ष्मी से दो युवतियों व होटल संचालक पंकज दास को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। वहीं वेलकम बीयर बार से 15 युवकों को नशे की हालत में उत्पात मचाते पकड़ा। सीओ सीटी वंदिता राणा के नेतृत्व में उद्योग नगर पुलिस की कार्रवाई से होटल संचालकों में हडक़ंप मच गया।