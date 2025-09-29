एलएलबी का परिणाम 10 अक्टूबर तक नहीं आया तो बहुत से अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे आरजेएस मुख्य परीक्षा

सीकर. आरजेएस प्री परीक्षा- 2025 का परिणाम 19 अगस्त को जारी हो गया है, जिसमें बहुत से एलएलबी फाइनल में अपीयर कई छात्र सफल हुए हैं। अब इसकी मुख्य परीक्षा 11-12 अक्टूबर 2025 को होनी है। राजस्थान हाईकोर्ट के नियमानुसार एलएलबी अपीयर के साथ-साथ जिन छात्रों ने न्यायिक परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास की है, उनका 11-12 अक्टूबर से पहले एलएलबी फाइनल का परीक्षा परिणाम घोषित होना चाहिए। वहीं अगले 7 दिन में दस्तावेज हाइकोर्ट जोधपुर में जमा करवाने पड़ेंगे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर एलएलबी अंतिम वर्ष का परिणाम परीक्षा होने के एक माह बाद भी जारी नहीं कर पाया है। यदि परिणाम जारी नहीं हुआ तो आरजेएस प्री परीक्षा- 2025 परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। अभ्यर्थी काफी चिंतित हैं और इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं।