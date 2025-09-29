एलएलबी का परिणाम 10 अक्टूबर तक नहीं आया तो बहुत से अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे आरजेएस मुख्य परीक्षा

फाइल फोटो पत्रिका
सीकर. आरजेएस प्री परीक्षा- 2025 का परिणाम 19 अगस्त को जारी हो गया है, जिसमें बहुत से एलएलबी फाइनल में अपीयर कई छात्र सफल हुए हैं। अब इसकी मुख्य परीक्षा 11-12 अक्टूबर 2025 को होनी है। राजस्थान हाईकोर्ट के नियमानुसार एलएलबी अपीयर के साथ-साथ जिन छात्रों ने न्यायिक परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास की है, उनका 11-12 अक्टूबर से पहले एलएलबी फाइनल का परीक्षा परिणाम घोषित होना चाहिए। वहीं अगले 7 दिन में दस्तावेज हाइकोर्ट जोधपुर में जमा करवाने पड़ेंगे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर एलएलबी अंतिम वर्ष का परिणाम परीक्षा होने के एक माह बाद भी जारी नहीं कर पाया है। यदि परिणाम जारी नहीं हुआ तो आरजेएस प्री परीक्षा- 2025 परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। अभ्यर्थी काफी चिंतित हैं और इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं।
जिन अभ्यर्थियों ने राजस्थान न्यायिक सेवा सिविल जज कैडर की प्रारंभिक परीक्षा पास की है, उनको एलएलबी फाइनल के परीक्षा परिणाम व अंकतालिका दोनों 11 अक्टूबर से पहले चाहिए। ऐसे में छात्र -छात्राओं का भविष्य विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में है। विश्वविद्यालय प्रशासन यदि 11 अक्टूबर से पहले परीक्षा परिणाम जारी नहीं करेगा तो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। विश्वविद्यालय की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। परीक्षा परिणाम के असमंजस स्थिति में मुख्य परीक्षा की तैयारी पर भी काफी असर पड़ रहा है।
राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा की सिविल जज कैडर की प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित हुई थी, जिसका परीक्षा परिणाम 19 अगस्त को जारी किया गया। यह परीक्षा परिणाम इसलिए भी जरूरी है, कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अपने फैसले से सिविल जज भर्ती में जाने के लिए तीन साल वकालत प्रैक्टिस लागू कर दी गई है। जिसकी वजह से आगामी भर्ती परीक्षा में कोई भी एलएलबी फाइनल ईयर का विद्यार्थी अपीयरिंग के साथ सिविल जज की परीक्षा नहीं दे पाएगा। यह एलएलबी फाइनल ईयर अपीयरिंग छात्रों के पास आखिरी मौका है।
अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले वर्ष एलएलबी फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम 27 दिन के अंदर जारी कर दिया गया था। इस बार 31 जुलाई 2025 से परीक्षा शुरू हुई थी और 30 अगस्त तक समाप्त हुई थी। ऐसे में एग्जाम हुए एक माह के करीब हो गया है। यदि डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर का प्रशासन चाहे तो एलएलबी फाइनल इयर का परीक्षा परिणाम तीन से चार दिन में ही जारी कर अंकतालिकाएं भी जारी की जा सकती हैं।
