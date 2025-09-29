Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

एलएलबी का परिणाम 10 अक्टूबर तक नहीं आया तो बहुत से अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे आरजेएस मुख्य परीक्षा

- सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज भर्ती में जाने के लिए तीन साल वकालत प्रैक्टिस लागू की, ऐसे में अभ्यर्थियों के पास यह अहम अवसर

2 min read

सीकर

image

Yadvendra Singh Rathore

Sep 29, 2025

Rajasthan High Court issues Strict instructions state government should set up advocate chambers in all court premises within stipulated time

फाइल फोटो पत्रिका

यादवेंद्र सिंह राठौड़

सीकर. आरजेएस प्री परीक्षा- 2025 का परिणाम 19 अगस्त को जारी हो गया है, जिसमें बहुत से एलएलबी फाइनल में अपीयर कई छात्र सफल हुए हैं। अब इसकी मुख्य परीक्षा 11-12 अक्टूबर 2025 को होनी है। राजस्थान हाईकोर्ट के नियमानुसार एलएलबी अपीयर के साथ-साथ जिन छात्रों ने न्यायिक परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास की है, उनका 11-12 अक्टूबर से पहले एलएलबी फाइनल का परीक्षा परिणाम घोषित होना चाहिए। वहीं अगले 7 दिन में दस्तावेज हाइकोर्ट जोधपुर में जमा करवाने पड़ेंगे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर एलएलबी अंतिम वर्ष का परिणाम परीक्षा होने के एक माह बाद भी जारी नहीं कर पाया है। यदि परिणाम जारी नहीं हुआ तो आरजेएस प्री परीक्षा- 2025 परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। अभ्यर्थी काफी चिंतित हैं और इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं दे रहा संतोषजनक जवाब

जिन अभ्यर्थियों ने राजस्थान न्यायिक सेवा सिविल जज कैडर की प्रारंभिक परीक्षा पास की है, उनको एलएलबी फाइनल के परीक्षा परिणाम व अंकतालिका दोनों 11 अक्टूबर से पहले चाहिए। ऐसे में छात्र -छात्राओं का भविष्य विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में है। विश्वविद्यालय प्रशासन यदि 11 अक्टूबर से पहले परीक्षा परिणाम जारी नहीं करेगा तो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। विश्वविद्यालय की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। परीक्षा परिणाम के असमंजस स्थिति में मुख्य परीक्षा की तैयारी पर भी काफी असर पड़ रहा है।

अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के तीन साल बाद मिलेगा दूसरा मौका-

राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा की सिविल जज कैडर की प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित हुई थी, जिसका परीक्षा परिणाम 19 अगस्त को जारी किया गया। यह परीक्षा परिणाम इसलिए भी जरूरी है, कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अपने फैसले से सिविल जज भर्ती में जाने के लिए तीन साल वकालत प्रैक्टिस लागू कर दी गई है। जिसकी वजह से आगामी भर्ती परीक्षा में कोई भी एलएलबी फाइनल ईयर का विद्यार्थी अपीयरिंग के साथ सिविल जज की परीक्षा नहीं दे पाएगा। यह एलएलबी फाइनल ईयर अपीयरिंग छात्रों के पास आखिरी मौका है।

विवि प्रशासन चाहे तो जारी हो सकता है परिणाम -

अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले वर्ष एलएलबी फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम 27 दिन के अंदर जारी कर दिया गया था। इस बार 31 जुलाई 2025 से परीक्षा शुरू हुई थी और 30 अगस्त तक समाप्त हुई थी। ऐसे में एग्जाम हुए एक माह के करीब हो गया है। यदि डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर का प्रशासन चाहे तो एलएलबी फाइनल इयर का परीक्षा परिणाम तीन से चार दिन में ही जारी कर अंकतालिकाएं भी जारी की जा सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 12:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / एलएलबी का परिणाम 10 अक्टूबर तक नहीं आया तो बहुत से अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे आरजेएस मुख्य परीक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मोबाइल की दुकान में लगी आग, चार लाख के मोबाइल जलकर राख

सीकर

एक महीने में दो कंटेनर व एक ट्रक जब्त कर 1.50 करोड़ रुपए की अवैध शराब की बरामद

सीकर

हॉस्टल में रहे दोस्तों ने बैंक खाता खुलवा साइबर ठगी के 82 हजार मंगवाए

Cyber __Fraud
सीकर

Rajasthan: बाजरे के कट्टों की आड़ में तस्करी, कंटेनर में पकड़ी लाखों की अवैध शराब; मामला दर्ज

Sikar News
सीकर

सीकर में रोडवेज स्मार्ट कार्ड धारकों को बड़ी राहत, नए कार्ड बनाने और नवीनीकरण का काम शुरू

Sikar roadways smart card
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.