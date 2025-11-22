Patrika LogoSwitch to English

सीकर

पुलिस ने पिछले तीन महीने में 26 इनामी अपराधियों सहित कुल 383 बदमाश किए गिरफ्तार

- अगस्त महीने में 152, सितंबर में 81, अक्टूबर में 148 आरोपियों को किया गिरफ्तार

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Yadvendra Singh Rathore

Nov 22, 2025

Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट

Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट

यादवेंद्रसिंह राठौड़

सीकर. सीकर पुलिस ने अभियान चलाकर पिछले तीन महीने में 383 बदमाशों, फरार आरोपियों व इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस साल राजपाशा में दो हार्डकोर बदमाशों को एक-एक साल के लिए जेल भिजवाया है। वहीं पुलिस ने 26 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश लंबे समय से फरार चल रहे थे जिन्हें पुलिस कई जिलों व राज्यों से पकड़कर लाई है । अगस्त 2025 महीने में 152, सितंबर में 81, अक्टूबर में 148 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे ए श्रेणी के हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर कुलदीपसिंहझाझड़ को गिरफ्तार किया था।

365 हार्डकोर बदमाशों की खुली हुई है हिस्ट्रशीट-

सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि दो हार्डकोर हिस्ट्रशीटरों जाजोद थाना क्षेत्र के यशवंत सामोता व पाटन क्षेत्र के इंद्राज गुर्जर उर्फ टाइगर को राजपाशा में-एक-एक साल के लिए जेल भिजवाया है। जिले के कुछ ए श्रेणी के हार्डकोर बदमाशों का रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें भी राजपाशा में डालने की तैयारी की जा रही है। सीकर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 365 हार्डकोर बदमाशों की हिस्ट्रशीट खुली हुई है। सबसे ज्यादा अपराधी फतेहपुर, नीमकाथाना व खंडेला क्षेत्र के हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि हार्डकोर क्रिमिनल्स का जीवन छोटा होता है और इसमें से भी उन्हें लंबा समय जेल में बिताना पड़ता है। ऐसे में युवा पढ़ाई व खेल की तरफ ध्यान दें, बदमाशों को फाॅलो कर अपना समय खराब नहीं करें।

पिछले तीन माह में सीकर पुलिस ने पकड़े गए हिस्ट्रीशीटर, बदमाश, इनामी अपराधी, फरार व भगौड़े आरोपियों के साथ ही न्यायालय के वारंटियों को गिरफ्तार किया है।

माह इनामी बदमाश फरार आरोपी कुल गिरफ्तार आरोपी

अगस्त 7 143 152

सितंबर 11 70 81

अक्टूबर 8 140 148

कुल 26 353 381

इनका कहना है -

आईजी के निर्देशन में हमने जिलेभर में अभियान चलाकर व विशेष टीमें गठित कर हिस्ट्रीशीटर, भगोड़े, इनामी बदमाशों के साथ ही आपाराधिक रिकॉर्ड वाल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीन माह में दो राजपाशा के आरोपियों सहित कुल 383 आराेपियों को पकड़ा जा चुका है। डीएसटी व डीएसबी ब्रांच भी लगातार बड़े अपराधियों की धरपकड़ कर रही है।

प्रवीण नायक नूनावत, पुलिस अधीक्षक, सीकर

Published on:

22 Nov 2025 01:00 pm

पुलिस ने पिछले तीन महीने में 26 इनामी अपराधियों सहित कुल 383 बदमाश किए गिरफ्तार

