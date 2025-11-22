पुलिस ने पिछले तीन महीने में 26 इनामी अपराधियों सहित कुल 383 बदमाश किए गिरफ्तार

सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि दो हार्डकोर हिस्ट्रशीटरों जाजोद थाना क्षेत्र के यशवंत सामोता व पाटन क्षेत्र के इंद्राज गुर्जर उर्फ टाइगर को राजपाशा में-एक-एक साल के लिए जेल भिजवाया है। जिले के कुछ ए श्रेणी के हार्डकोर बदमाशों का रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें भी राजपाशा में डालने की तैयारी की जा रही है। सीकर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 365 हार्डकोर बदमाशों की हिस्ट्रशीट खुली हुई है। सबसे ज्यादा अपराधी फतेहपुर, नीमकाथाना व खंडेला क्षेत्र के हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि हार्डकोर क्रिमिनल्स का जीवन छोटा होता है और इसमें से भी उन्हें लंबा समय जेल में बिताना पड़ता है। ऐसे में युवा पढ़ाई व खेल की तरफ ध्यान दें, बदमाशों को फाॅलो कर अपना समय खराब नहीं करें।